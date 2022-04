Con l’inizio del mese di aprile, tradizionalmente si comincia a delineare già l’orizzonte per tutti i segni dell’oroscopo. Viviamo settimane alterne, tra gioie e dolori e capricci di stelle e pianeti. Capaci di sedurci e poi abbandonarci. Parliamo infatti sempre di previsioni e non di certezze, ma dalla grande motivazione psicologica. Un oroscopo positivo riesce, infatti a potenziare le energie dei più fortunati, abbattendo invece coloro che sono meno baciati dalla fortuna. Con il quarto mese dell’anno possiamo già dire che si intravede una via quasi definitiva per l’andamento delle cose. Attenzione, però che le prossime giornate potrebbero riservare delle sorprese, piacevoli e meno, per molti dei nostri Lettori.

Tante uscite di denaro da fare girare la testa

Nell’analisi odierna partiamo dal segno che probabilmente sarà alle prese con tantissime uscite economiche nei prossimi giorni. Ma non parliamo di vizi e sfizi, ma di bollette, fatture e spese varie per l’andamento familiare. Uscite che creano non poco malumore e che potrebbero portare il Cancro a pretendere degli aumenti o degli incentivi sul lavoro. Il momento non è opportuno per battere i pugni, soprattutto se la situazione professionale non è delle più rosee. Attenzione anche alle incomprensioni di coppia, ai litigi e alle visioni differenti delle cose più semplici. A litigare ci si mette un attimo, a fare la pace molto di più.

Aprile tra fiumi d’oro per questo segno incoronato da Giove mentre il Cancro e il più sfortunato dei segni cadranno nella pericolosa rete del Fato

Ancora una volta Giove premia l’intraprendenza e l’energia dell’Ariete. Mettiamo di vedere una pista di Formula Uno completamente libera, sulla quale corre da solo l’Ariete. Sembrano infatti non esserci ostacoli sulla strada del successo per questo segno che dovrebbe inanellare vittoria dopo vittoria. Saranno settimane di grosse soddisfazioni economiche, anche se potrebbe esserci qualche neo in amore. La sicurezza di sé, quasi ossessiva, porta l’Ariete a decisioni anche drastiche. Mercurio ci mette del suo, favorendo con Venere, nuovi incontri e splendide occasioni.

Il Don Chisciotte dei segni

Aprile tra fiumi d’oro per questo segno che abbiamo appena visto, mentre il povero Scorpione sarà più simile al famoso Don Chisciotte. Una lotta continua contro i mulini a vento che seguitano a girare. Nei prossimi giorni, questo segno sarà chiamato a mantenere la calma in amore, per non compromettere delle situazioni già precarie. In campo lavorativo invece, si susseguono scontri e battaglie, con colleghi e superiori. Attenzione che le stelle però non donano la stessa energia e la stessa ferocia agonistica dell’Ariete. Le previsioni invitano invece questo segno a ritirarsi dalla competizione, tirare il fiato aspettare momenti migliori.

