Sono ormai passati i primi giorni di aprile e inizia il periodo nel quale arricchire l’orto pensando a piante che portino colore sulla nostra tavola. Protagoniste assolute di questo periodo sono allora le erbe aromatiche, trapiantabili infatti nel mese di aprile.

Queste coltivazioni che rappresentano un punto importante per i sapori della dieta mediterranea, per fortuna non richiedono troppe attenzioni. Questo non vuol dire, però, che dovremmo abbandonarle a loro stesse, anche perché rischieremmo di perderle e trovarci ad attendere il prossimo periodo di coltivazione.

Piante da orto e da balcone

Per chi poi non dispone di un orto, le erbe romantiche sono perfette poiché coltivabili anche all’interno di vasi. Basterà trovare un punto riparato in veranda e balcone, scegliendo vasi dai colori chiari per evitare che quelli scuri attirino troppo calore durante l’estate. Allo stesso modo, d’inverno, basterà metterle al riparo coprendo con un telo di nylon aperto sulla cima o spostandole all’interno di casa.

Tra quelle più interessanti e necessarie nella casa di chiunque troviamo in primis il basilico. Questa pianta regina della cucina mediterranea si può travasare nel mese di aprile e presenta un’ampia scelta grazie alle sue oltre 40 varietà. Ricordiamoci però che il basilico richiede innaffiature frequenti senza però esagerare con le quantità: bagnare poco e spesso ci aiuterà a tenere questa pianta in forza evitandone però le malattie. Per massimizzare il raccolto ricordiamoci anche di cimare i fiori frequentemente. Quando questi maturano, infatti, le foglie iniziano a perdere sapore e si seccano, per questo motivo dovremmo eliminarli ad ogni fioritura.

Aprile è il momento giusto per piantare queste 3 fantastiche piante aromatiche dai gusti e profumi tipici del mediterraneo

Un’altra pianta estremamente importante e immancabile nel nostro orto è poi quella del prezzemolo. Questa erba biennale teme particolarmente il freddo e il gelo ed è quindi consigliabile non piantarla prima di metà aprile. Una volta passata questa data e assicurato un periodo di clima mite potremmo però piantarla fino anche a luglio inoltrato. I semi ci metteranno circa 10 giorni a germogliare soprattutto se utilizzeremo un panno alla base nel vaso per scaldare la pianta. Il prezzemolo, infatti, ama le temperature che vanno tra i 15° e i 25 ° e necessita di innaffiature costanti ma sempre moderate. Con l’arrivo dell’inverno poi potremmo aiutare il prezzemolo effettuando un rincalzo in autunno e praticando la pacciamatura mediante l’uso di un telo nero.

Erba cipollina

Per finire poi potremo anche pensare di coltivare a casa della incredibile erba cipollina. Un’aggiunta fantastica da inserire nei nostri piatti sia come gusto come anche solo per decorazione, grazie anche ai suoi fiori rosati. Una volta piantata andrà subito annaffiata abbondantemente e sarà altrettanto importante concimarla con sostanze organiche ogni 30 giorni circa. La raccolta delle foglie potrà essere effettuata per tutto l’anno, eccetto il periodo di riposo invernale, tagliandole alla base senza mai esagerare. Per garantirne la moltiplicazione poi potremo invece praticare la divisione dei cespi durante il periodo autunno-invernale, sfruttando il riposo vegetativo. Ecco allora spiegato perché aprile è il momento giusto per piantare queste incredibili piante che faranno un figurone sia nell’orto che in balcone.

Approfondimento

5 fantastiche piante facili da coltivare che renderanno l’orto di casa bellissimo e rigoglioso