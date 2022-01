La melagrana è un frutto ricco di vitamina, un superfood fondamentale per il nostro sistema immunitario. Ha importanti proprietà antiossidanti e importanti quantità di sali minerali come ferro, calcio e fosforo. Inserirlo nelle nostre ricette facendolo diventare un punto di riferimento può portare tanti benefici alla salute.

È necessario saper tagliare il frutto con cura per non rovinarlo quando si apre e utilizzarlo in cucina sfruttando in pieno le caratteristiche dei grani.

Non è facile scegliere la melagrana quando la si acquista. Le possibilità di sbagliare sono diverse e occorre prestare attenzione. Un frutto poco maturo ha solitamente la buccia verde e solida.

In questo caso la consistenza della buccia è più importante del colore, un colore chiaro non è per forza sintomo di frutto acerbo. Quando la melagrana è matura ha una superficie piatta e lucida e se è di buona qualità non presenta ammaccature.

Il modo migliore per tagliare la melagrana è quello di incidere un quadrato intorno alla calotta e uno alla base. Il taglio deve essere profondo quanto la buccia in modo che l’apertura sia facilitata. Sempre con la stessa profondità creiamo dei tagli per unire i 4 angoli ottenuti nella calotta con i 4 ottenuti nella base. Scegliamo un punto di congiunzione qualunque e facciamo pressione. Il frutto si aprirà senza sporcare e senza rovinare nessuno dei grani. Possiamo usare una ciotola per raccogliere i chicchi che dovranno essere puliti uno a uno. Se riempiamo la ciotola di acqua, l’utilizzo di un cucchiaio faciliterà l’intera operazione.

Alcuni piatti facili da fare

Apriamo la melagrana nella maniera corretta e cuciniamo 3 ricette da gustare al meglio per avere piatti sani e ipocalorici. Tra questi, quinoa, cous cous e insalata offrono una soluzione per ricette leggere, veloci e ricche di sapore.

La quinoa solitamente cuoce in 10 minuti, immersa in acqua bollente precedentemente salata. Gli ingredienti che si sposano con la melagrana sono diversi. Possiamo ottenere l’acidità dal pompelmo e la consistenza dall’avocado e aggiungere la croccantezza delle mandorle tostate. Accompagniamo il piatto con un filo d’olio e una spruzzata di pepe per concluderlo correttamente.

Il cous cous cuoce immerso nell’acqua bollente in un contenitore coperto. Assorbita l’acqua e separati i grani con una forchetta, aggiungiamo olio, sale e pepe e i chicchi della melagrana . Per arricchire il piatto possiamo utilizzare carote, pinoli e ceci.

Un’insalata molto facile da preparare è quella di melagrana e lattuga. Condita con succo di limone, olio sale e pepe, la melagrana si sposa bene sia con le noci che con le pere.