Ritorna in Tv sul nuovo canale Sky Documentaries il programma “Il Testimone” diretto e condotto da Pif e scritto con Luca Monarca. La prima puntata è andata in onda il 1 luglio e ha trattato da vicino il caso di Giulio Regeni (ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016), cui il conduttore spesso ha dedicato grande attenzione.

Tra i racconti, infatti, anche il viaggio di Pif a Cambridge per recuperare e portare in Italia la bici che Regeni aveva lasciato nell’Università. Le altre puntate andranno in onda ad ottobre. Un assaggio, dunque, e un apripista per un programma appassionato e di grande passione civile.

Appuntamento su Sky ad ottobre per il programma di Pif seguitissimo da giovani e adulti

Lampedusa

In uno dei prossimi episodi Pif si recherà a Lampedusa per rappresentare il contrasto tra la bellezza eterea dell’isola e il problema grande dell’immigrazione con uno sguardo profondo sulla veracità e l’umanità dei residenti.

Scuola Allievi di Peschiera del Garda

In un’altra puntata ancora dell’edizione autunnale, Pif si recherà nella Scuola Allievi di Peschiera del Garda dove vengono formati i futuri poliziotti. Un’immersione tra quanti vorranno vivere il sogno di lavorare e collaborare nel praticare la giustizia.

Lotta alla mafia

La programmazione poi andrà avanti affrontando anche la lotta alla mafia, argomento molto sentito da Pif tant’è che il suo lungometraggio “La mafia uccide solo d’estate” ha incassato un David di Donatello per la regia.

Le sorelle Pilliu

Nella trasmissione “Il testimone”, Pif racconterà anche la storia delle sorelle Pilliu già protagoniste del libro “Io posso. Due donne sole contro la mafia” scritto con Marco Lillo. Appuntamenti tutti da seguire per conoscere da vicino persone e vicende spesso dimenticate o comunque difficili da argomentare.

Chi è l’autore-conduttore

All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, Pif inizia la sua carriera lavorando come aiuto regista di Franco Zeffirelli nel 1998 con “Un thè con Mussolini”. Nel 2000 prende parte ad un corso Mediaset e matura le capacità di autore televisivo.

Viene alla ribalta e diventa realmente popolare con la trasmissione “Le Iene” dov’è autore e inviato dal 2001 al 2010. Nel frattempo, nel 2007, per MTV, realizza “Il testimone” che rappresenta uno dei programmi più originali del panorama televisivo.

Dunque, appuntamento su Sky ad ottobre per il programma di Pif seguitissimo da giovani e adulti per una nuova stagione tutta da seguire.