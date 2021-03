Alle volte, in questi lunghi giorni di isolamento, troviamo difficile avere un’idea nuova per la giornata. Per fortuna o meno, abbiamo i figli a casa da scuola a impegnarci e non poco. Ma, approfittiamo del lockdown per fare in casa uno strepitoso sorbetto, che allieterà tutta la famiglia. Parliamo, tra l’altro, di uno dei dolci meno calorici in assoluto. Capace di coniugare il gusto e uno sguardo alla bilancia. Vedremo coi nostri Esperti come prepararlo senza gelatiera.

Ecco gli ingredienti del sorbetto

Approfittiamo del lockdown per fare in casa uno strepitoso sorbetto con questi ingredienti:

350 ml di acqua;

160 g di zucchero;

160 ml di succo di limone, possibilmente biologico, quindi 3/4 limoni belli grossi;

scorza di limone;

1 albume di uovo.

Suggeriamo limoni di coltivazione biologica, o, comunque possibilmente a km 0, per sentire veramente il vero profumo e il vero sapore dell’agrume.

Al via la preparazione senza gelatiera

Ecco la fase di preparazione del nostro sorbetto:

prendiamo un pentolino e mettiamo a bollire l’acqua, qualche scorzetta di limone e lo zucchero, facendo in modo da sciogliere bene quest’ultimo. Quindi, facciamo riposare;

montiamo a neve l’albume dell’uovo;

spremiamo i limoni e filtriamoli col colino, aggiungendolo allo sciroppo di acqua e zucchero;

uniamo l’albume e mescoliamo con delicatezza, riponendo in un contenitore da freezer;

inseriamo nel congelatore per 3 ore, ma riprendendolo ogni ora e mescolandolo;

a questo punto, una volta raggiunta la consistenza che desideriamo, estraiamo e serviamo.

Il sorbetto al limone non è solo buono ma anche salutare

La presenza del limone fa sì che il sorbetto non sia solo buono, ma anche salutare. Soprattutto, se fatto in casa e privo di additivi. Conosciamo tutti la sua funzione digestiva a fine pranzo. Ma, non dimentichiamo che la vitamina C del limone è anche un ottimo antiossidante, capace di allontanare l’invecchiamento cellulare. Non solo, perché questo agrume è in grado di migliorare ed elevare le nostre difese immunitarie. E, a proposito dei benefici del limone, invitiamo alla lettura di approfondimento della sua azione unita a quella del caffè.

