Approfittare della debolezza delle azioni Culti Milano o scappare?

A leggere la classifica elaborata da Il Sole 24 Ore sulle aziende campioni dell’export 2022, ogni momento di debolezza dovrebbe essere occasione di acquisto. Secondo questa classifica, infatti, Culti Milano fa parte delle aziende italiane che, nonostante la pandemia non dia tregua, continuano a esportare i loro prodotti realizzando la maggior parte del loro fatturato all’estero.

Che si siano tutte le condizioni affinché il titolo, dopo un rialzo del 300% negli ultimi tre anni, possa continuare a fare bene è evidente anche dai suoi punti di forza:

l’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa 72% nel 2023;

la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento;

negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo;

la maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano di comprare il titolo con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 50%;

questo livello di sottovalutazione è confermato dalla stima del fair value fatta utilizzando il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è del 50% circa;

in generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Approfittare della debolezza delle azioni Culti Milano o scappare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Culti Milano (MIL:CULT) hanno chiuso la seduta del 27 dicembre a quota 12,2 euro in ribasso del 2,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma sta trovando un ottimo supporto in area 10,6 euro. Fino a quando questo livello resisterà i rialzisti avranno ottime chance di riprendere il controllo della tendenza in corso. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 13,7 euro.

In questo caso il titolo Culti Milano potrebbe dirigersi verso la sua massima estensione rialzista in area 20 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso, allora le quotazioni del titolo potrebbero dirigersi verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Approfondimento

