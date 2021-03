Il nostro Ufficio Studi, esprime la seguente raccomandazione: approfittare del ribasso per mettere in portafoglio 4 titoli sottovalutati a Piazza Affari.

La nostra view è che ogni ribasso su Piazza Affari vada comprato in ottica di medio lungo termine questo fino a quando non si verificherà inversione ribassista. Stop di breve a 20.945 e di lungo termine a 17.340. Dallo scorso anno, anzi forse più (in verità dall’anno 2011), avevamo individuato il 2020 come l’anno del top per Wall Street. Da quel momento in poi, anche se si fossero verificati massimi superiori, avevamo proiettato un passaggio di testimone a favore dei mercati asiatici, in primis il Nikkei 225 e dei mercati azionari europei, in primis Ftse Mib e Ibex 35. Questa maggiore forza relativa dovrebbe durare fino a tutto il 2022.

Ci sono dei titoli che nel tempo proprio sulla piazza azionaria italiana hanno mostrato un’ottima impostazione grafica o che nell’ultimo periodo hanno evidenziato un pattern di ribasso di lungo termine finito.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

A queste caratteristiche si abbina, anche un’interessante sottovalutazione rispetto ai bilanci, quindi ai ricavi/utili degli ultimi anni e alle prospettive future.

Approfittare del ribasso per mettere in portafoglio 4 titoli sottovalutati a Piazza Affari

Quali sono i titoli che consigliamo di comprare su un’eventuale ritracciamento verso i supporti indicati di seguito e mantenere per il lungo termine?

Essi sono: Assicurazioni Generali (MIL:G), ENEL, Stellantis e Telecom Italia.

Assicurazioni Generali, ultimo prezzo a 15,55. Supporto di breve a 13,73 e di lungo termine a 11,16. Fair value a 16,25.

ENEL, ultimo prezzo a 7,844. Supporto di breve a 7,57 e di lungo termine a 6,59. Fair value a 9,90.

Stellantis, ultimo prezzo a 13,434. Supporto di breve a 11,95 e di lungo termine a 10,79. Fair value a 28,95.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,3929. Supporto di breve a 0,3522 e di lungo termine a 0,2849. Fair value a 0,44.

Come al solito si procederà per step e su queste pagine andremo ad indicare la tendenza, livelli di supporto, obiettivi e inversione al rialzo e al ribasso.