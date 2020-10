Voler essere consapevoli di ciò di cui ci si nutre è molto importante, specialmente se non si conosce la provenienza dei prodotti. Giornalmente ci si trova a dover pranzare fuori, o nell’occasione di andare a cena con gli amici, e scegliere un piatto dal nome invitante. Ma di cui gli ingredienti non sono specificati, né tanto meno la provenienza dei prodotti primi.

Questa modalità, specialmente per le persone che soffrono di allergie importanti o intolleranze, si potrebbe trasformare in un malessere temporaneo o qualcosa di peggiore. Per coloro che desiderano nutrirsi con cibi di qualità per salvaguardare il proprio corpo sapere cosa si mangia è un valore assoluto.

Per dare l’opportunità di sapere cosa si sta per mangiare, andando alla fonte primaria e quindi ai prodotti del supermercato, è nata una nuova applicazione: il suo nome è Edo.

Ecco come funziona l’applicazione per essere sicuri di cosa si sta mangiando.

Edo e si sa cosa si mangia

L’applicazione Edo nasce dall’unione del lavoro di tre giovanissimi laureati in Scienze e Tecnologie Informatiche di Cesena e una specialista della “food technology”. Grazie a un algoritmo e al codice a barre dei prodotti desiderati, questa applicazione consente di conoscere quanto essi siano salutari su una scala da 1 a 10.

Come riporta il sito stesso di Edo “L’app si adatta al tuo stile di vita e personalizza i risultati secondo le tue specifiche esigenze alimentari!”. Infatti, chi ha intolleranze, allergie, o chi sta facendo una dieta particolare che evita certi alimenti o sostanze, può chiedere all’applicazione di indicare gli alimenti giusti e quelli da escludere.

Ciò vale anche per sportivi, vegetariani e vegani che possono impostare l’app secondo le proprie necessità e condurre con serenità la propria dieta. Ciò senza cadere ogni momento nel dubbio di stare mangiando qualcosa che non si vuole.

L’applicazione per essere sicuri di cosa si sta mangiando

Edo è disponibile su App Store e su Google Play, scaricabile in modo semplice così come semplice è il suo utilizzo.

Basterà inquadrare e scansionare il codice a barre del prodotto a cui si è interessati, puntando la telecamera del cellulare. L’applicazione, in base anche alle scelte dell’utente, darà al prodotto un punteggio da 1 a 10. Questo consente di sapere quanto il prodotto è indicato per la persona che lo chiede.

Del prodotto si indicano anche i punti di forza, come un buon concentrato vitaminico, la mancanza di olio di palma, e i punti a sfavore, per esempio zuccheri, coloranti, aromi.

In più Edo mostra le esatte proprietà nutrizionali, le calorie e i grassi, e quanto si necessiterebbe per smaltire quelle calorie.

In genere viene proposta anche un’alternativa migliore al prodotto richiesto per dare l’occasione di scegliere per favorire la salute.

