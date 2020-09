Non crederai ai tuoi occhi, dopo aver spazzolato i denti. Basta che applichi un po’ di bicarbonato di sodio sullo spazzolino e ammira i tuoi denti come nuovi.

Bicarbonato di sodio e suo utilizzo

Il comune bicarbonato di sodio che si trova nella nostra dispensa è un elemento che può esserci utile in diverse cose. La sua proprietà è di essere un antimicrobico e ha un utilizzo in diversi ambiti. Può essere impiegato nella cucina per disinfettare le verdure e la frutta, in casa per pulire il divano. Oppure come disinfettante per una ferita, come anticalcare, per pulire i pavimenti, come digestivo… Insomma si potrebbe fare un’indigestione di modi per l’utilizzo vario del bicarbonato. Alcuni di questi usi sono spiegati su Proiezionidiborsa.

Applica un po’ di bicarbonato di sodio sullo spazzolino e ammira. Bicarbonato e bocca

Il bicarbonato è un antimicrobico e crea un ambiente basico. Nella bocca le sue proprietà trovano il modo migliore per prevenire afte e infiammazioni delle gengive. Basta aiutarsi in questo, sciogliendo del bicarbonato di sodio in un bicchiere d’acqua calda, e fare degli sciacqui per una ventina di secondi. Dopodiché sciacquare la bocca, per eliminare i resti del bicarbonato.

Sullo spazzolino

Forse non si conoscono ancora bene le proprietà, che possiede il bicarbonato, riguardo alla pulizia dei denti. Quando si spazzolano, come da consiglio dopo i pasti, utilizziamo normalmente del dentifricio. Nonostante si potrebbe anche sostituirlo con altro.

Se però oltre a pulirli dai detriti del cibo, desideriamo dare anche un effetto sbiancante, potremmo applicare un po’ di bicarbonato di sodio sullo spazzolino. Il bicarbonato ha sullo smalto dei denti una funzione sbiancante. Agisce come una spugna sul corpo, eliminando le macchie superficiali, come quelle di caffè, e donando allo smalto il suo splendore.

Se si volesse dare un effetto più marcatamente sbiancante, allora si potrà abbinare della polvere di bicarbonato a qualche goccia di limone. Si crea così una pasta che sarà applicata a secco per qualche minuto, prima di risciacquare la bocca.

Ecco perché possiamo dire: applica un po’ di bicarbonato di sodio sullo spazzolino e ammira.