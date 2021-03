La Yellen, ex Governatore della Federal Reserve, oggi nell’amministrazione Biden, ritiene che gli stimoli fiscali del nuovo Presidente, porteranno presto a massima occupazione e quindi ad ulteriore crescita dell’economia americana. Frattanto, Goldman Sachs, ritiene che i listini azionari americani possano continuare a crescere, e i titoli guida fra cui Amazon ed Apple, siano ancora a buon mercato.

Il nostro Ufficio Studi, rimarcando che al momento, non si ravvisano i prodromi per ribassi duraturi dei mercati, ritiene il titolo Amazon ancora sottovalutato mentre per l’altro titolo, il giudizio è il seguente:

Apple tra i migliori titoli azionari della storia di Wall Street ora è sopravvalutato del 20%.

Dal prezzo di 0,028 del 1990 agli attuali 123,39, l’azienda fondata da Steve Jobs ha macinato rialzi da capogiro! + 4.405% in 30 anni. Un rialzo strepitoso! Potrà continuare questa crescita?

Analisi sommaria di bilancio

Il consenso degli analisti giunge alle seguenti conclusioni:

si prevede che gli utili cresceranno del 4,87% all’anno;

gli utili sono cresciuti dell’11,2% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (46 giudizi) stimano un fair value in area 149,63 dollari per azione. I nostri calcoli invece, stimano un prezzo obiettivo in area 100, con una sopravvalutazione attuale di circa il 20%.

Il titolo azionario Apple (NASDAQ:AAPL) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 123,39 dollari in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 116,21 ed il massimo a 144,88.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 91,82/110,11

area di massimo attesa 165,76/181,11.

La nostra strategia di investimento

La tendenza plurisettimanale è ribassista e fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 129,72, il ribasso potrà continuare fino all’area 110,11/91,82.

Il nostro consiglio al momento è di non comprare il titolo ed attendere sviluppi.

Si procederà per step.