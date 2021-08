I mercati sono giunti in un punto di verifica annuale e da questo momento in poi si deciderà se la previsione che è discendente avrà prevalenza o meno. La settimana del Ferragosto è un turning point rilevante e potrebbe dispiegare effetti anche fino al 5 ottobre. Per questo motivo, da ora a questo venerdì andremo a valutare se si è formato o meno un top rilevante e se invece, il rialzo potrebbe continuare.

Procediamo per gradi.

Qual è la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi?

Apple rimane sopravvalutata e Wall Street si trova in un punto decisivo.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 35.120.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.717.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.417,83.

C’è una certa indecisione e le tendenze fra i vari indici azionari “si presenta in ordine sparso e contrastata”.

Apple rimane sopravvalutata e Wall Street si trova in un punto decisivo. I livelli operativi del titolo

Il titolo Apple (NASDAQ:AAPL) ha chiuso la seduta del 17 agosto al prezzo di 150,19 dollari in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 115,84 ed il massimo a 151,68.

Analisi sommaria del bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) stimano un fair value in area 163,29 dollari per azione, quindi sottovalutazione. I nostri calcoli invece, stimano un prezzo obiettivo in area 120, con una sopravvalutazione attuale di circa il 20%.

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra strategia di investimento

La tendenza plurisettimanale è rialzista e fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 142,33, il ribasso potrebbe continuare fino all’area 165/174 nei prossimi 3/6 mesi.

Supporto di breve termine a 146,47.

Come al solito si procederà per step.