Apple e Tesla sono ancora due titoli su cui investire?

Apple e Tesla hanno assolutamente dominato i mercati quest’anno. Le azioni della compagnia di Elon Musk hanno volato con un 300% di guadagno. Nel frattempo le azioni della casa dell’iPhone, si attestano su un comunque invidiabile 60%.

Questa è una performance di prim’ordine, ma giustamente gli investitori sono preoccupati della tenuta nel lungo termine sui loro investimenti. Pertanto ci si chiede: Apple e Tesla sono ancora due titoli su cui investire?

Apple, comprare, tenere o vendere?

Apple sta dimostrando ai mercati di essere in grado di tenere testa ai giganti del cloud computing, Google e Microsoft, con investimenti importanti in tal senso.

Negli ultimi anni, constatata una certa stagnazione nella vendita dei suoi device, la compagnia ha diversificato le sue fonti di reddito.

Oggi vanta un robusto comparto di servizi online e cloud, mantenendo comunque un’ottima base di introiti dati dalla vendita dei suoi iPhone e derivati.

Con una base di clienti affezionata e una linea di prodotti che rende difficile cambiare marca una volta che si sono utilizzati i suoi servizi, Apple resta un’azienda solida.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quindi le azioni apple sono da comprare?

Se si è disposti ad avere pazienza di vedere gli effetti dei cambiamenti interni all’azienda e tenere le azioni per un lungo termine, si.

Tesla, comprare, tenere o vendere?

Con una crescita stellare quest’anno i titoli Tesla hanno sbaragliato la concorrenza.

Eppure il 2020 è stato un anno difficile per tutti, che ha visto le fabbriche chiudere per lunghi periodi. Nonostante questo il gigante delle auto elettriche è riuscito a crescere a dismisura pur avendo una fetta del mercato delle automobili minuscola rispetto alla competizione.

Se consideriamo la crescita che ancora Tesla può avere in questo settore l’impressione è che ci siano ottimi motivi per tenere strette le azioni che già abbiamo.

Apple e Tesla sono ancora due titoli su cui investire?

È bene esercitare sempre cautela, però ci sentiamo di consigliare di tenere d’occhio questi due titoli, senza dare per scontato che il picco sia già stato raggiunto. Il futuro dei due giganti della tecnologia non sembra per nulla scontato.