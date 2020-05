La tecnologia ha cambiato il mondo e le nostre vite. E se per molti è oggetto di critica, per altri invece è fonte di ispirazione e miglioramento. Durante l’emergenza sanitaria, c’è da dire però, che la tecnologia ci ha aiutati. Ed ora arriva una novità che si baserà proprio sul progresso: infatti, Apple e Google lanciano gli aggiornamenti per l’app contro il Covid-19. Le persone potranno così essere avvisate in caso di possibile contatto con il virus. Non solo velocità nella comunicazione, ma anche rispetto della privacy. La tecnologia semplificherà il rilevamento degli Smartphone e non avrà conseguenze sull’autonomia della batteria del vostro cellulare. L’app Immuni, così l’hanno chiamata, sarà presto disponibile in più di 22 paesi. A giorni arriverà la versione ultimata.

Come funzionerà esattamente?

Apple e Google lanciano gli aggiornamenti per l’app contro il Covid-19, rendendo i passaggi da eseguire facili e sicuri.

La funzione principale sarà rappresentata da una semplice notifica che arriverà sul vostro Smartphone. L’app infatti vi avviserà qualora foste stati esposti al rischio di contagio. Utilizzando il Bluetooth, la batteria sarà salva, quindi nessuna necessità di caricatori portatili!

Al progetto hanno partecipato scienziati, autorità sanitarie, organizzatori della privacy e leader dei governi di tutto il mondo.

Come installare l’app

Quando tutti gli aggiornamenti saranno disponibili e scaricabili, vi verrà chiesto se vorrete attivare il “Covid-19 Exposure Notification”. Da quel momento il vostro cellulare inizierà a scambiare i propri codici via Bluethoot con gli Smartphone vicini che avranno scaricato a loro volta l’app. Non solo, ma in caso di positività, sarà necessario, prima di comunicarlo alle autorità, chiedere agli utenti il consenso di divulgare la notizia.

Cosa faccio se scopro di essere contagiato?

Se scoprite di essere contagiati, l’app (NASDAQ:AAPL) vi chiederà un consenso di divulgazione dell’informazione. Se sarete d’accordo, verranno informati gli utenti con cui siete venuti in contatto nei giorni precedenti. La certezza della positività verrà confermata da un test. Ricevuto il risultato, l’app vi chiederà nuovamente se siete sicuri di voler condividere l’informazione.

Come faccio a sapere se sono stato in contatto con un contagiato?

Se doveste essere entrati in contatto con un contagiato, nessuna paura: il vostro Smartphone vi invierà una notifica. Aprendola, avrete tutte le informazioni necessarie: vi verrà immediatamente comunicato quando e dove si è verificato il contatto.

E per quanto riguarda la privacy?

Per la privacy, nessun problema! La vostra identità sarà protetta da crittografia. In particolare, sarete voi a poter decidere quando attivare e disattivare le notifiche, e potrete farlo in qualsiasi momento. Se spente, il vostro Smartphone non verrà tracciato e la vostra posizione non sarà segnalata. E ricordate che il controllo delle posizioni verrà fatto solo da autorità sanitarie pubbliche ufficiali.

Insomma, un modo innovativo e al passo con i tempi per cercare di fermare il contagio da coronavirus e tornare alla normalità il prima possibile!