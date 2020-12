Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi cerca un’idea davvero originale, ecco una ricetta ispirata ai divertenti tacos messicani, ma con ingredienti nostrani e di stagione.

Proponiamo questi appetitosi tacos vegetariani autunnali, con uno squisito ripieno di funghi e patate arrostiti.

Tacos con funghi e patate, accompagnati da una fresca e colorata insalata di arance e lattuga

Ingredienti per i tacos:

quattro tortillas;

circa 180 grammi di funghi cremini o porcini;

circa 200 grammi di patate;

salsa allo yogurt, panna acida o altra salsa;

sale, pepe, spezie a piacere;

olio extravergine d’oliva q.b;

prezzemolo fresco a piacere.

Per l’insalata:

un’arancia matura;

una lattuga romana;

due o tre ravanelli;

due o tre peperoncini dolci;

una manciata arachidi tostate o al naturale;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale e pepe;

spezie, aceto balsamico o salse a piacere.

Come sorprendere tutti con una ricetta deliziosa

Gli appetitosi tacos vegetariani con funghi e patate faranno colpo sui fan della cucina etnica, ma anche sui più tradizionalisti.

Per prepararli si usano tortillas di frumento oppure di mais, già pronte o fatte in casa. È facilissimo prepararle con la nostra ricetta base. I funghi devono essere saporiti e con una polpa soda, le patate a pasta gialla. Al posto della salsa allo yogurt o della panna acida, si può optare per dell’hummus di ceci o del formaggio spalmabile.

Affettare funghi e patate in bocconcini e condirli separatamente con sale, pepe, spezie a piacere e olio extravergine d’oliva. Per le spezie via libera alla fantasia; noi consigliamo paprika dolce o affumicata, peperoncino, origano secco, un pizzico di cumino e di cannella.

Distribuire prima le patate su una placca rivestita di carta da forno. Infornare a 200° per almeno dieci/quindici minuti. Dopodiché unire i funghi e lasciare arrostire per altri dieci minuti circa.

Mentre funghi e patate cuociono, tagliare o spezzare grossolanamente la lattuga. Affettare l’arancia a rondelle e spellarla a vivo, poi separare ogni fetta nei suoi spicchi triangolari. Fare a fette sottili i ravanelli e i peperoncini freschi o sott’aceto, scelti del livello di piccantezza preferito. Si può aggiungere anche una cipolla o uno scalogno a fettine sottili. Unire il tutto e condire con sale, pepe, olio d’oliva e una manciata di arachidi tostate.

A questo punto non resta che scaldare le tortillas, in padella o nel forno, rendendole morbide oppure croccanti come più ci piace, e poi assemblare il piatto.

Distribuire la salsa o le salse sulla tortilla ancora calda e poi il ripieno dorato e fragrante e decorare con prezzemolo fresco. Servire con l’insalata di accompagnamento, allegra e rinfrescante.

Buon appetito!