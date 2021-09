È matematico: appena inizieremo a mangiare qualcosa, il nostro cane sarà lì a guardarci con due occhi grandi e imploranti in richiesta di cibo. Due occhi che ci faranno così tanta tenerezza che finiremo per cedere e lasciare a lui parte di ciò che stiamo mangiando.

La verità, però, è che molti degli alimenti che per noi risultano gustosi e salutari, per loro potrebbero rivelarsi tossici, arrivando a causare addirittura seri problemi di salute.

Per evitare, quindi, di essere noi i colpevoli di malesseri, anche gravi, dei nostri amici a 4 zampe, memorizziamo questi cibi potenzialmente dannosi.

Appetitosi per noi ma tossici per i nostri cani questi alimenti che non dovremmo mai fargli mangiare

Decidere di prendere con sé un cane non è uno scherzo. Ci sono molti aspetti a cui fare attenzione, come questa insospettabile pianta che molti hanno in giardino che in realtà è velenosa, e provoca seri danni all’uomo e agli animali.

Anche per il cibo il livello di attenzione deve rimanere molto alto. Il discorso non vale solo per il cioccolato, notoriamente nocivo per i cani, a cui potrebbe causare addirittura problemi cardiaci e crisi convulsive. Esistono altri cibi potenzialmente pericolosi per i cani, che potrebbero scatenare seri problemi di salute, anche molto gravi.

Partiamo dai cibi fritti o grassi. Questi possono generare nei cani problemi gravi come, addirittura, la pancreatite, oltre che un aumento di peso pericoloso.

Un alimento insospettabile

Continuiamo la lista degli alimenti dannosi per i nostri amici a 4 zampe con un cibo all’apparenza tutt’altro che nocivo. Stiamo parlando delle noci. Noi le consumiamo per le loro proprietà benefiche, poiché sono tra i semi altamente antiossidanti che potrebbero scongiurare l’arrivo dell’Alzheimer e il declino del cervello. Al contrario, invece, per i cani potrebbero rivelarsi pericolose per 2 motivi. Prima di tutto le dimensioni, che potrebbero causare difficoltà di masticazione ai cani, e quindi soffocamento. Il secondo motivo è che sono ricche di sostanze grasse che possono dare origine a disturbi gastrici nel nostro cane.

Crescendo potrà mangiarne sempre meno

Stiamo parlando del latte e dei suoi derivati, compresi i formaggi. Sono estremamente appetitosi per noi ma tossici per i nostri cani questi alimenti che non dovremmo mai fargli mangiare.

Infatti dovremo tenere il nostro cane ben alla larga da questi alimenti per un semplice motivo. Il latte contiene lattosio, che possiamo processare e digerire grazie all’enzima lattasi. I cuccioli di questi animali riescono a digerire il latte perché nel loro intestino è presente questo enzima. Con l’età, però, questo si riduce, fino a scomparire quasi del tutto. Ecco perché, mangiando questi alimenti, potrebbero presentare nausea, vomito e diarrea.

