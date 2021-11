Possiamo aggiungere nelle stanze di casa tutti gli orpelli e le decorazioni che vogliamo, ma nulla rende distinto ed elegante un ambiente più delle piante. Se infatti abbiamo già pensato a sistemare gli esterni, magari con queste 3 piante autunnali che esplodono di fiori al freddo per terrazzo e giardino, ora è il momento di pensare alle mura domestiche.

Tra le piante che più si prestano alla coltivazione in vaso c’è sicuramente la begonia che vanta oltre 1.900 specie diverse.

Quella che tratteremo nel corso dell’articolo è una delle più adatte ad essere coltivata in interno.

Ecco perché renderemo appartamenti eleganti e signorili da fare invidia con questi facili segreti per begonie in vaso.

Di che terreno ha bisogno?

Oltre ad essere una pianta splendida, la begonia ha anche il bellissimo significato di rappresentare buon auspicio, cordialità e simpatia. È una tra le piante più coltivate in appartamento e vanta un folto e rigoglioso fogliame e piccoli fiori variopinti.

La begonia di cui parleremo nello specifico è la begonia rizomatosa, ossia tra le più adatte per essere coltivate negli appartamenti.

Per piante forti e rigogliose dovremo partire dal terreno. La begonia non ama ristagni d’acqua quindi, una volta acquistata la piantina, la sposteremo in un nuovo vaso in cui metteremo dell’argilla espansa. Questa favorirà il drenaggio di acqua ed eviterà che le radici marciscano.

Successivamente procediamo con della torba e del semplice terriccio.

Preparato il terreno inseriremo la pianta facendo aderire bene le radici al suolo che, successivamente dovrà essere bagnato di acqua.

Quando avremo interrato la pianta, sarà necessario tenerla al riparo dal freddo, in ambienti a circa 15°, e posizionarla in luoghi luminosi ma non alla luce diretta del Sole.

Come detto, la begonia non ama i ristagni di acqua e, pertanto, non dovrà essere innaffiata di frequente ma solo quando il terreno risulta asciutto.

Potatura e concimazione

La begonia, specialmente la rizomatosa, richiede solo qualche attenzione ma non una cura costante. Non sono previste, infatti, delle potature vere e proprie durante l’anno, sarà sufficiente eliminare foglie e fiori secchi quando appaiono.

Le begonie amano terreni ricchi di potassio e, in minor quantità, di azoto e fosforo che possono essere aggiunti al terreno con prodotti specifici o naturali.

Infine, possiamo ottenere più begonie in casa attraverso la moltiplicazione per talea, seguendo i medesimi passaggi esposti in precedenza.

