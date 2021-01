Se siamo stanchi della solita torta salata ripiena, bisogna cercare nuovi stimoli e nuovi ingredienti. Incredibilmente, in aiuto giungono i tuberi. E sì, perché patate, carote colorate, batata, rapa rossa, insieme formano un trionfo di colori e sapori.

Si provi a immaginare un quadro astratto dove il rosso della rapa si unisce al giallo della patata e al viola della carota. Tutto avvolto in una friabile e burrosa crosta ripiena di formaggio di capra alla base. L’appariscente crostata salata ripiena di tuberi colorati è un successo assicurato. Anche chi non ama particolarmente i tuberi ne rimarrà entusiasta. Ecco come prepararla.

Versione vegetariana della tarte tatin francese

Questa torta salata nasce come variante della tarte tatin originaria della Francia. Si tratta di una semplicissima crostata farcita. Lo sarebbe se i tuberi non facessero la loro parte. Per fare la base ci vorranno pochi minuti di impasto. In questo caso si mescolano insieme farina integrale e farina di mandorle. Tuttavia, nessuno vieta di scegliere un altro tipo di farina per esempio di ceci, di altri legumi, di grano saraceno o di quinoa. Allo stesso modo, anche i tuberi possono variare.

Ecco gli ingredienti:

100g di farina integrale;

80g di farina di mandorle;

75ml di acqua;

1 rapa rossa;

80g di formaggio di capra fresco;

1 patata;

50g circa di olio di semi o di oliva;

1 carota nera o blu;

1 carota arancione.

Appariscente crostata salata ripiena di tuberi colorati

Per l’impasto della base della torta serve unire le due farine con un pizzico di sale in una ciotola. Subito dopo unire l’olio e gradualmente l’acqua. Mescolare fino a ottenere un panetto liscio e non troppo molle. Ricoprire con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero.

Nel frattempo si preparino i tuberi. Bisognerà tagliare a rondelle le verdure (per quello che si può) dell’altezza di pochi centimetri. In una teglia oleata disporre le verdure e infornare a 180°C per 15-20 minuti. Si possono aromatizzare con le erbe che si preferiscono. Lasciare freddare una volta cotte.

Prendere poi una tortiera rotonda e olearla bene. Disporre i tuberi a rondelle seguendo la propria creatività. È consigliabile non lasciare spazi vuoti. Poi si prenda la pasta e si stenda con l’aiuto di un mattarello. Si deve ricavare un disco rotondo grande quando la teglia. Prendere infine il formaggio di capra e spalmarlo sull’interno della superficie del disco.

Adesso capovolgere il disco affinché ricopra le verdure. Cuocere in forno alla stessa temperatura per altri 25 min. Una volta cotta, basterà capovolgere la torta salata e adagiarla su un bel piatto da portata.

