App gratuite per spiare il cellulare di chiunque quando si vuole

Tenere sotto controllo il cellulare di fidanzati, coniugi o congiunti per qualcuno è un vero e proprio lavoro. La tecnologia in questo campo ha fatto davvero dei salti in avanti. E se si può controllare il cellulare altrui è bene anche sapersi proteggere da un possibile attacco.

La prima soluzione per controllare il cellulare di qualcuno è Hoverwatch. Quest’app consente di verificare messaggi, chiamate, chat e molto altro. Basta registrarsi sul sito per avere il link di accesso. Una volta in possesso del link bisogna effettuare il download sul telefono che si intende spiare.

È possibile collegarsi da remoto, tramite il pannello di controllo e spiare tutto. Sia in tempo reale sia messaggi inviati o arrivati in passato. Controllare le chiamate, i contatti, le foto. L’app gratuita per spiare il cellulare di chiunque quando si vuole è solo da provare.

Altre applicazioni

Non c’è una sola soluzione per raggiungere l’obiettivo desiderato. Un altro asso nella manica può essere Cerberus. È una app che offre moltissime informazioni, come anche il rintracciamento delle localizzazioni. Per poterla usare bisogna creare un account. In questo modo si può accedere al dispositivo da remoto.

Se si usa occasionalmente basta fare quanto detto, se invece si pensa di utilizzarla con regolarità meglio sottoscrivere un abbonamento annuale. Questo permette, con una piccolissima cifra, di averne accesso anche tramite tablet o pc.

App specifiche per IPhone e Android

Se si ha un IPhone l’app migliore da utilizzare è mCouple, che permette di spiare messaggi, in entrata e uscita. Localizzazione, chiamate, rubrica, tutto a disposizione. Anche se cercando nell’app store si troverà un vero e proprio ventaglio di soluzioni.

Per Android invece si ha Couple Tracker. Anche con quest’app gratuita si ha accesso a telefonate, messaggi e posizione. In più si possono controllare gli stati sui social e i commenti su Facebook. Su Play Store di Google si trova anche una versione a pagamento ma la differenza di prestazioni è minima.

Parenskit invece è l’app per controllare la messaggistica su whatsapp dei propri parenti. Insomma, c’e davvero un’ampia scelta di app gratuite per spiare il cellulare di chiunque quando si vuole. Ma bisogna fare sempre attenzione a non incorrere nell’illegalità. Oppure si può scegliere semplicemente di fidarsi di chi si ha accanto… ma per questo non c’è un’app.