Una ricetta che non può mai mancare in tavola nei mesi caldi è l’insalata di riso. Quante volte l’avremo gustata con piacere, insieme alla famiglia? In estate è l’ideale, perché non scalda e ci permette di riutilizzare gli ingredienti che avevamo ancora in frigo.

Se abbiamo sperimentato mille ricette diverse con la nostra insalata, sappiamo che esistono varianti invitanti anche senza riso o pollo. Qualora volessimo restare sulla stessa linea e non rinunciare al cereale più consumato al Mondo, invece, potremmo stupirci di fronte alla proposta odierna.

L’insalata di riso che realizzeremo utilizzerà ingredienti freschissimi. Uno di questi è tipico della stagione estiva e addolcirà piacevolmente la nostra squisita preparazione.

Un duo vincente e appetitoso

L’accoppiata che darà sapore e vivacità all’insalata fatta in casa vedrà andare a braccetto speck e melone. Anziché tonno o verdure saranno questi due ingredienti sfiziosi a esaltare il piatto in modo sublime. Con poche aggiunte in più daremo vita a un pasto sostanzioso e prelibato, perfetto per le emergenze o per stupire con poco.

Ecco tutto il necessario per la nostra variante:

300 g di riso;

200 g di speck a cubetti;

1 melone maturo;

1 limone fresco;

olio extravergine di oliva;

qualche fogliolina di menta fresca;

sale e pepe q.b.

Anziché tonno o verdure saranno questi due ingredienti sfiziosi a completare l’insalata di riso più buona dell’estate

Iniziamo facendo scaldare dell’acqua in una pentola. Aggiungiamo un pugno di sale e aspettiamo che giunga a ebollizione. Ora possiamo adagiare il riso; consigliamo la varietà Arborio, oppure parboiled, per una cottura ottimale.

Una volta cotto secondo i tempi riportati sulla confezione, scoliamo il riso e lo raffreddiamo sotto l’acqua corrente. Adesso possiamo occuparci del condimento.

Tagliamo in due il melone e leviamo i semini interni con un coltello. Lo affettiamo ulteriormente in spicchi, quindi ci disfiamo della buccia. Per finire, ricaviamo dalla polpa tanti piccoli dadini, che teniamo momentaneamente in disparte.

Uniamo i cubetti di speck ai pezzetti di melone, poi aggiungiamo entrambi gli ingredienti al riso ormai freddo. Come ciliegina sulla torta realizziamo un’emulsione profumata mischiando a parte olio, limone, pepe e un pizzico di sale.

Usiamo il mix per condire l’insalata di riso, infine la guarniamo con delle foglioline di menta appena raccolte. Finalmente è ora di portare in tavola il nostro delizioso piatto e servirlo agli ospiti in trepidazione.

Lettura consigliata

Ecco un’insalata di pasta particolare che senza usare pesto, tonno e zucchine diventerà sfiziosissima con questo ingrediente saporito