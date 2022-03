Preparare un dolce fatto in casa è una soluzione che ci permette di mangiare qualcosa di sano e talvolta anche di risparmiare. Cucinare può darci molta soddisfazione e farlo per le persone a cui vogliamo bene è un chiaro gesto d’affetto. Tra i dolci più tradizionali e semplici da realizzare c’è la torta di mele. Questo grande classico riscuote sempre successo perché, con estrema semplicità, il risultato è un dolce super delizioso. Con le mele però possiamo realizzare molti altri dolci squisiti, come una golosa crostata della nonna oppure uno strudel. Oggi invece vogliamo suggerire un’idea diversa che ci permetterà di finire il pasto oppure di iniziare la giornata con gusto e leggerezza.

Ingredienti

125 g di farina 00;

3 mele;

2 banane;

succo di 1 limone;

180 g di burro;

60 g di zucchero di canna;

30 g di zucchero bianco;

60 g di granella di nocciole.

Anziché sempre la stessa crostata o torta, con le mele prepariamo questo goloso dolce davvero veloce e leggero senza uova né latte

Iniziamo a preparare il nostro crumble alle mele e banane preriscaldando il forno a 180 gradi. In un recipiente, uniamo la farina e lo zucchero di canna. Tagliamo il burro a pezzetti lasciandone da parte 30 grammi. Uniamo il burro a cubetti alla farina e allo zucchero e lavoriamo con le mani fino ad ottenere delle briciole. Lasciamo da parte il composto ed occupiamoci, quindi, delle banane. Tagliamole a rondelle, spremiamo il succo di un limone e versiamolo sulla frutta appena tagliata. Sbucciamo le mele e tagliamole a fette sottili.

Mettiamo in padella il burro lasciato da parte, facciamolo sciogliere ed aggiungiamo le mele a fettine. Aggiungiamo poi anche lo zucchero bianco e facciamole caramellare per qualche minuto. Ungiamo dei pirottini e trasferiamo le mele al loro interno. Uniamo le banane a rondelle ed infine il crumble. Terminiamo con la granella di nocciole ed inforniamo il tutto. Facciamo cuocere il crumble di mele e banane per circa 15 minuti e lasciamo dorare il tutto con 3 minuti di grill. Serviamo il dolce ancora tiepido per apprezzare meglio il sapore e il profumo delicati e deliziosi.

Consigli

Anziché sempre la stessa crostata o torta, per stupire tutta la famiglia possiamo preparare un dolce diverso dal solito con questo frutto amatissimo. Per un risultato perfetto, scegliamo una mela dal sapore leggermente acidulo come la renetta oppure la Granny Smith. Se scegliamo questo dolce per finire un pranzo o una cena, accompagniamolo con una pallina di gelato alla crema, ottenendo così un risultato davvero eccellente. Abbiamo dimostrato che per realizzare un buon dolce non servono necessariamente uova e latte, ma un pizzico di fantasia. Le mele sono un frutto davvero versatile con il quale possiamo preparare soffici dolci ma anche primi piatti gustosi.

Approfondimento

