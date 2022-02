Passiamo tante ore in cucina per sfornare un piatto dopo l’altro, giorno dopo giorno. A lungo andare l’inventiva e la fantasia vengono meno e con loro anche la voglia di cucinare.

È una noia mortale infatti cimentarsi sempre nelle stesse ricette, una noia che coinvolge anche il palato, che si sentirà poco appagato.

Fondamentale dunque trovare nuovi spunti per manicaretti diversi che possano stimolarci nel metterci ai fornelli.

Ad esempio, per variare, potremmo sfruttare una poco nota variante di carciofi gratinati al forno. Allo stesso tempo, anziché preparare le polpette di carne macinata, potremmo volgere la nostra attenzione verso una ricetta meno classica.

Ingredienti

Le polpette sicuramente sono tra i piatti più facili da preparare nonché più amati da grandi e piccini.

Solitamente si fanno con la carne macinata e si immergono nel sugo. Diverse però sono le preparazioni alternative di questo piatto che ci consentono di non cedere a gusti monotoni.

Si possono cucinare con le verdure, per esempio con melanzana e peperone.

O, ancora, con la ricotta, un’opzione che si può arricchire maggiormente con ulteriori alternative, come quella che andremo a vedere.

Ci serviranno:

250 g di ricotta vaccina;

formaggio grattugiato;

2 uova;

farina q. b.;

prezzemolo q. b.;

500 g di funghi champignon;

50 g di pan grattato;

spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe nero.

Anziché preparare le polpette di carne macinata al sugo proviamo queste di ricotta, croccanti fuori e morbide dentro

Come prima cosa puliamo e affettiamo i nostri funghi champignon. Dopo di che, versiamo un po’ di olio in una padella e poniamovi lo spicchio di aglio. Aggiungiamo i funghi e facciamoli soffriggere per qualche minuto. Saliamo. Quando pronti, togliamo l’aglio.

Intanto, in una ciotola, versiamo la ricotta e aggiungiamovi un uovo, buona parte del pan grattato e il formaggio. Tritiamo il prezzemolo e uniamolo. Aggiungiamo anche i funghi, il sale e il pepe nero. Mescoliamo il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Con le mani prendiamo man mano un po’ dell’impasto e modelliamolo con le mani per ricavarne delle polpette. Rompiamo l’uovo rimasto e sbattiamolo. In un piatto mettiamo il pan grattato avanzatoci. Bagneremo ogni polpetta nell’uovo e poi le impaneremo nel pan grattato.

Mettiamo abbondante olio in una padella e poniamo sul fuoco. Quando l’olio sarà ben caldo immergiamoci le nostre polpette, avendo cura di girarle per farle cuocere in modo omogeneo.

Una volta che saranno belle dorate, scoliamole e posiamole in una zuppiera ricoperta da un tovagliolo. In questo modo, lasceremo gocciolare l’olio in eccesso. Trasferiamole in un piatto da portata e serviamole in tavola. La crosticina croccante rivelerà un cuore tenero che si scioglie in bocca e che lascerà estasiate le nostre papille gustative.

