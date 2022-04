Quando non si ha né la voglia né il tempo di mettersi ai fornelli, spesso si cerca di preparare un piatto veloce, ma che accontenti i gusti di tutta la famiglia. Una ricetta facile, che non ci rubi troppo tempo e che non sia elaborata. Soprattutto di sera, molti di noi preparano una veloce torta salata, utilizzando la pasta sfoglia. Il ripieno dipende dai nostri gusti. Ad esempio, potremmo farcirla con questo vegetale di stagione ricco di proprietà benefiche. Oppure, ancora, potremmo utilizzare questo ingrediente molto gustoso. Insomma, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Anziché pollo o verza, utilizziamo questo pesce magro dal sapore delicato per preparare degli involtini che si sciolgono in bocca

Ci sono tante ricette semplici e veloci che possiamo preparare quando abbiamo poco tempo a disposizione. Pensiamo agli involtini di carne o verdura cotti sia al forno che in padella. Un secondo piatto molto versatile, dal ripieno gustoso. Anche il pesce è un alimento perfetto per preparare degli involtini. Pensiamo ad esempio alla platessa, molto apprezzata per la delicatezza delle sue carni. Ha tempi di cottura brevi ed è molto versatile in cucina. Inoltre, la platessa è un pesce magro che potrebbe essere inserito nella dieta.

Ecco gli ingredienti per la preparazione degli involtini di platessa:

4 filetti di platessa;

1 zucchina;

1 carota;

3 cucchiai di pangrattato;

prezzemolo;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta lavando le verdure. Grattugiamo in una ciotola la carota e la zucchina. Aggiungiamo l’olio EVO, il pangrattato, il prezzemolo tritato e aggiustiamo di sale e pepe. Stendiamo i filetti di platessa sul piano di lavoro e distribuiamo uniformemente il mix di verdure. Arrotoliamo per richiudere il ripieno e disponiamo i filetti in una teglia foderata con della carta forno. Aggiungiamo un filo di olio e una manciata di sale.

I nostri filetti cuoceranno in forno (preriscaldato) per circa 20 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Serviamo i nostri involtini accompagnati da una insalata leggera o da patate novelle. Possiamo cuocere anche la platessa in padella, aggiungendo dei pomodorini, delle olive taggiasche e un mix di spezie profumate. Quindi, anziché pollo o verza, utilizziamo questo pesce magro per preparare degli involtini ripieni davvero gustosi, così buoni e delicati che si scioglieranno in bocca.

Lettura consigliata

Invece di prosciutto e mozzarella ecco come farcire gli involtini di pollo per un ripieno ricco di vitamine