Piante e fiori non sono una prerogativa solo del giardino. Ci sono molte specie che vivono bene anche all’interno. Alcune sono così belle e particolari che costituiscono dei veri e propri elementi di arredo. In molte case è possibile ammirare pothos rigogliosi ed eleganti orchidee.

Molto diffusa negli interni, è anche la Monstera deliciosa, una pianta caratterizzata da foglie molto grandi e particolari.

In questo articolo vogliamo suggerire un’altra pianta d’appartamento che possiede un elevato potere decorativo. La descriveremo ma, soprattutto, andremo a dare utili consigli pratici su come curarla. Tuttavia, premettiamo comunque subito che si tratta di una pianta poco esigente, adatta quindi anche per chi ha il famigerato “pollice nero”.

Anziché photos e orchidee, questa pianta dalle foglie spettacolari e variegate è facile da curare e arreda in maniera scenografica

La calathea ornata è una pianta sempreverde, caratterizzata da un rigoglioso fogliame variegato. Come infatti premesso, la peculiarità di questa pianta dalle origini tropicali, riguarda proprio le sue foglie. Nella pagina superiore presentano incantevoli sfumature che vanno dal verde al giallo, con screziature avorio. Nella parte inferiore, invece, le foglie della calathea ornata sono di un bel rosso intenso.

Oltre che per la particolare colorazione, le foglie sono molto graziose anche perché presentano margini leggermente ondulati. Di media, sono lunghe 20 cm circa.

Consigli per la cura e la coltivazione

Dopo aver decantato le bellezza di questa pianta, vediamo quindi come prendercene cura. Anzitutto, utilizzare un terriccio ricco di nutrienti e ben drenato.

Scegliere quindi una posizione adeguata per la nostra calathea ornata. La dobbiamo sistemare in una stanza luminosa ma non a diretto contatto coi raggi del sole e al riparo dalle correnti d’aria. La temperatura perfetta è compresa tra i 18 e i 21 °C.

Per quanto riguarda le annaffiature, considerare, di media, ogni 15 giorni in inverno e ogni 3-4 giorni durante la stagione estiva. Il terriccio va mantenuto sempre fresco e umido, ma mai zuppo d’acqua. Soprattutto nei mesi più caldi, bisogna inoltre vaporizzare regolarmente le foglie, anche nella pagina inferiore.

Ricordare poi che, ogni tanto, dobbiamo smuovere il terriccio in superficie delicatamente.

Eventuali problemi e segni di sofferenza

Nel caso le foglie dovessero cominciare a seccare lungo i bordi e/o scurire tendendo al marrone, intervenire subito aumentando le vaporizzazioni e sistemando della ghiaia umida nel sottovaso.

Se invece le foglie tendono ad accartocciarsi, significa che c’è troppa luce. Spostare quindi la calathea ornata in una zona più ombreggiata.

Come si può notare, la calathea ornata è una pianta davvero dalle poche pretese. Quindi, per un angolo verde in casa, potremmo sceglierla anziché photos e orchidee.

Approfondimento

3 idee per arredare casa con incantevoli angoli verdi grazie a questa pianta facile da curare