Spesso, si dice, che siano i dettagli a fare la differenza. In effetti, le cose stanno proprio così. Questo vale infatti nel campo della moda, ma anche in cucina. Per la buona riuscita di un piatto è fondamentale utilizzare materie prime di qualità. Inoltre, è altrettanto importante conoscere ed applicare pedissequamente i passaggi corretti. Questi principi base valgono per qualsiasi ricetta, anche, e soprattutto, per le più classiche. Ricordiamo ad esempio i passaggi per un risotto da vero chef e quelli per un buon ragù. Ci sono poi dei dettagli e alcuni elementi che, se ben dosati, riescono a trasformare anche i piatti più semplici in vere prelibatezze.

Una semplice insalata, ad esempio, assumerà tutto un altro gusto se la condiremo con un dressing diverso dalla classica combinazione olio (o limone), sale e aceto. Discorso simile per una costata alla griglia o un filetto di pesce semplicemente cotto al vapore. Per qualcuno, queste potrebbero sembrare portate un po’ “tristi”. Accompagnate però con una salsina deliziosa, il piatto cambierà letteralmente. Nelle prossime righe andremo a spiegare il procedimento per preparare un gustosissimo condimento che ben si adatta con verdure, carne e pesce.

Anziché olio, aceto e limone proviamo questo cremosissimo condimento che darà una svolta all’insalata ma anche a carne e pesce

Mettiamoci all’opera e prepariamo una vinaigrette ai semi di papavero. Cominciamo col vedere cosa ci serve.

Ingredienti

60 ml di panna fresca e liquida da cucina;

180 g di maionese (anche light);

60 ml di aceto di mele;

60 g di miele;

½ cucchiaino di semi di senape;

2 cucchiai di semi di papavero;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Il procedimento è davvero molto semplice. Ecco cosa fare. Cominciare lavorando il miele con una forchetta in modo da renderlo morbido. Unirvi quindi tutti gli ingredienti liquidi e amalgamare per bene con una frusta a mano. Infine, aggiungere gli ingredienti secchi, ovvero i semi e il sale. Uniformare l’emulsione e travasarla in un barattolo con chiusura ermetica. Sistemare in frigorifero e far riposare per almeno due ore.

Al momento di servire, scuotere il vasetto in maniera energica e versare il condimento sulle ricette preferite. Ecco, quindi, un valido condimento da utilizzare anziché olio, aceto e limone. Come già accennato in principio, infatti, questa vinaigrette ai semi di papavero è perfetta per condire l’insalata, ma ben si presta anche per altri utilizzi. È molto gustosa, ad esempio, anche come pinzimonio dove intingervi le verdure crude. Inoltre, il suo particolare sapore un po’ agrodolce è delizioso in abbinamento con carne alla griglia, nonché con del pesce cotto in maniera semplice, ai ferri o al vapore.

Lettura consigliata

Ne basta un cucchiaio per trasformare pasta, gnocchi, risotto o altro in una cremosissima bontà per pranzo e cena