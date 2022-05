Abbiamo degli ospiti a casa e non abbiamo proprio idea di cosa preparare per cena. Vorremmo servire qualcosa di goloso ma anche pratico e che non sia troppo pesante da mangiare ora che fa caldo. Ecco che ci rifugiamo nella solita bistecca o prepariamo un hamburger che non delude mai. Ma perché invece di optare sempre per il manzo, stavolta non cuciniamo una pietanza a base di maiale?

La carne di maiale è probabilmente una delle carni più sottovalutate che ci siano. Considerata meno pregiata del manzo o del vitello, viene spesso utilizzata prettamente per salumi e insaccati. Ma i tagli di questa carne sono uno più buono dell’altro e si prestano a tantissime preparazioni. La parte considerata più pregiata è probabilmente il filetto, delizioso e succulento cucinato anche solo con un filo d’olio.

Anziché mangiare la bistecca alla griglia o l’hamburger, proviamo questo arrosto di arista freddo al profumo di rosmarino

Oggi, invece, vedremo un’ottima ricetta per gustare l’arista di maiale. Ma non come un normale arrosto, piuttosto come piatto freddo da gustare quando vogliamo. Infatti, si può mangiare più volte visto che si conserva in frigo fino a 3 giorni.

Ingredienti

½ kg di arista di maiale legata;

½ bicchiere di vino bianco;

2 spicchi d’aglio;

rosmarino;

300 ml di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Facciamoci preparare l’arista direttamente dal macellaio, altrimenti leghiamola noi con lo spago alimentare. Saliamo e pepiamo tutta la superficie esterna, massaggiando bene la carne. Poi prendiamo una padella antiaderente, facciamola scaldare e trasferiamoci l’arista. Facciamola cuocere per circa 5 minuti, girandola su tutti i lati per sigillarla bene. Questo procedimento servirà per far sì che tutti i suoi succhi rimangano all’interno. Dopodiché sfumiamo con il vino e, quando sarà evaporato, trasferiamola in una teglia da forno con il suo sughetto.

Mettiamo nella teglia anche un paio di rami di rosmarino e i 2 spicchi d’aglio schiacciati. Cuociamo in forno preriscaldato a 90 gradi per 2 ore circa, faremo una cottura a bassa temperatura. Intanto prepariamo un contenitore con coperchio in cui trasferiremo l’arista ancora calda. Versiamoci i 300 ml di olio EVO, altri rametti di rosmarino e un altro spicchio d’aglio se vogliamo. L’arista dovrà rimanere sott’olio aromatizzato per circa 24 ore.

Prima di servire, sgoccioliamo l’arista ed eliminiamo la legatura, poi tagliamola a fette sottili. Possiamo utilizzare anche un’affettatrice se l’abbiamo in casa. Ed ecco pronto il nostro arrosto freddo, ideale per un aperitivo, una cena o anche un buon panino. Quindi, anziché mangiare la bistecca alla griglia o l’hamburger, diamo una possibilità a questo piatto. La cottura è un po’ lunga, ma, visto che va mangiato freddo, possiamo prepararlo con largo anticipo. Un gran vantaggio quando abbiamo poco tempo per pranzare e non vogliamo optare per un primo piatto. Anche se, in realtà, esistono molte ricette facili e veloci anche per la pasta davvero squisite.

