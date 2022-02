Mancano pochi giorni all’arrivo del Carnevale ed è già cominciata la corsa ai preparativi, ai costumi ed alle maschere. Un altro elemento distintivo di queste festività, e che non deve mai mancare sulle nostre tavole, sono i dolci carnevaleschi.

Questi ultimi sono davvero tantissimi e ognuno di essi cambia in base alle tradizioni ed alle Regioni d’appartenenza. In questo articolo sveleremo la ricetta di un classico dei dolci di Carnevale da fare al forno: i ravioli dolci. Per realizzarli ci serviranno:

350 g di farina;

75 g di zucchero semolato;

1 cucchiaino di lievito per dolci in polvere;

65 g di burro;

2 uova;

buccia di mezza arancia;

una bacca di vaniglia;

sale.

Per il ripieno, invece, avremo bisogno di:

300 g di ricotta fresca;

70 g di zucchero semolato;

150 g di Nutella o altra crema alla nocciola;

70 g di nocciole.

Anziché le solite chiacchiere e graffe fritte, ecco i dolcetti tipici di Carnevale che ci faranno impazzire

Per prima cosa, prepariamo l’impasto dei nostri ravioli. Facciamo sciogliere il burro in un pentolino ed aggiungiamo la scorza d’arancia, per aromatizzare, ed i semi della bacca di vaniglia.

Una volta intiepidito, aggiungiamo in una ciotola le uova, lo zucchero ed il burro. Mescoliamo per bene con una frusta e, dopo di che, aggiungiamo la farina, il lievito e il sale.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido, che faremo rassodare in frigorifero per almeno 2 ore.

Nel frattempo, setacciamo la ricotta con l’aiuto di una spatola e, quando sarà morbida, versiamola in una ciotola insieme allo zucchero ed alla Nutella. Una volta mescolato il tutto, sminuzziamo le nocciole ed uniamole al composto.

Ora prendiamo l’impasto, stendiamolo fino ad uno spessore di circa 3 millimetri e ricaviamo dei cerchi di 7 centimetri di diametro. Al centro di ognuno di essi versiamo un po’ di ripieno e richiudiamoli a mezza luna.

Sigilliamo i bordi con i rebbi di una forchetta ed adagiamoli ben distanziati su una teglia con carta forno.

Inforniamo a 175 gradi per circa 10 minuti, fin quando non saranno ben cotti. Una volta sfornati, lasciamoli raffreddare e cospargiamoli di zucchero a velo prima di servirli. Quindi, anziché le solite chiacchiere e graffe fritte possiamo preparare questi gustosissimi dolci per Carnevale.

