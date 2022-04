Ogni giorno andiamo di fretta e quindi colazione al volo e pranzo super veloce.

Il rientro pomeridiano al lavoro spesso non ci permette di goderci un pranzo come si deve, con un piatto di pasta o un secondo godurioso. E così, via con i soliti panini, toast e piadine veloci, ripiene di tutto ciò che vogliamo. Oppure con una bella insalata, ricca di proprietà e ideale per non appesantirci.

In questi casi, c’è un ingrediente che non può mai mancare nei pranzi al volo degli eterni indaffarati ed è certamente il tonno. Il prediletto è in scatola, al naturale o all’olio d’oliva, molto economico ed anche nutriente.

Basta aprire una scatoletta, scolare l’olio ed ecco fatto, possiamo condire panini e insalate. Ad ogni modo, non possiamo pensare di alimentarci quasi unicamente di tonno sott’olio e forse sarebbe il caso di variare.

Ma quale altro pesce ci garantisce altrettanto gusto e velocità senza spendere un patrimonio?

Molti avranno in mente al salmone, ma non è al re norvegese che stiamo pensando. Vediamo un po’ di quale si tratta.

Anziché il solito tonno in scatola, proviamo questo pesce economico e ricco di fosforo per condire insalate e panini

Stiamo parlando del merluzzo, un concentrato di vitamine che rispetta la linea e soddisfa il palato. Infatti, contiene ben 203 grammi di fosforo ogni 100 grammi, un quantitativo elevato rispetto a tanti altri alimenti. Recentemente, abbiamo parlato di come cucinarlo per un secondo piatto buono da leccarsi i baffi, con pomodorini e olive nere.

Oggi, invece, il nostro merluzzo avrà un sapore e un utilizzo diverso da come siamo abituati a realizzarlo in cucina.

Possiamo acquistarlo fresco oppure surgelato. Ne esistono vari tipi, da quello al naturale a quello aromatizzato prodotto da diverse marche, più o meno economiche.

Se decidiamo di prenderlo congelato, basterà cuocerlo in padella per pochissimi minuti e tagliarlo a pezzetti quando è ancora caldo. Nel caso in cui optassimo per l’insalata, sarà meglio condirlo con un filo d’olio e limone, lasciarlo raffreddare leggermente e unirlo al resto degli ingredienti. Stesso condimento se vogliamo metterlo in un panino, ma in tal caso meglio mantenerlo caldo.

In realtà, molti non sanno che possiamo trovarlo anche sott’olio in confezioni di vetro, molto pratico per chi va di fretta.

Anziché il solito tonno in scatola, ecco un’alternativa molto semplice per fare il pieno di benessere e variare la nostra alimentazione.

