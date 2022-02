Ci sono giorni in cui, presi dai mille impegni quotidiani, abbiamo poco tempo a disposizione per preparare golosi pranzi o cene. In questi casi, andiamo comunque alla ricerca di veloci ma sfiziose ricette, facili da preparare e portare in tavola. Spesso optiamo per le torte rustiche con i rotoli di pasta brisée, rapide preparazioni, poiché dovremo soltanto realizzare un goloso ripieno, guarnire e cuocere in forno. Ovviamente, possiamo variare gli ingredienti in base ai nostri gusti o a ciò che la stagione ci offre. Pertanto, le nostre ricette potrebbero essere farcite con ricotta e prosciutto, altre volte con mozzarella e salsiccia. Tuttavia, nel caso in cui volessimo variare la preparazione, anziché il solito ripieno ricotta e prosciutto, potremo farcire la pasta brisée con altri golosi ingredienti.

Appetitosi ripieni

Con le torte rustiche possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina con un mix d’ingredienti golosi e appetitosi. Nella ricetta che andremo a presentare, realizzeremo un rustico ricco di sapori invernali. Andiamo a vedere gli ingredienti e il procedimento per realizzare il rustico con pasta brisée per 4 persone:

500 g di broccoli;

1 rotolo di pasta brisée pronta;

30 g di pecorino;

200 g di porchetta in 2 fette;

1 cucchiaio di pangrattato;

2 cucchiai di mandorle a filetti;

20 g di burro;

20 g di farina 00;

200 ml di latte;

1 tuorlo;

sale, pepe q.b.

Anziché il solito ripieno ricotta e prosciutto, ecco come farcire la pasta brisée per un rustico da leccarsi i baffi

Cominciamo la preparazione, iniziando a pulire i broccoli: eliminiamo il gambo duro e dividiamoli in cimette, laviamoli poi sotto il getto d’acqua fredda. Lessiamo i broccoli in una pentola con abbondante acqua salata per circa 10 minuti.

Nel frattempo, prepariamo la besciamella. Sciogliamo il burro in una casseruola, aggiungiamo la farina e mescoliamo velocemente. Versiamo a filo il latte, saliamo e portiamo a cottura finché non si addensi.

Accendiamo il forno a 180°C e foderiamo uno stampo rettangolare con la pasta brisée. Bucherelliamo la pasta con i rebbi di una forchetta e inforniamola per circa 10 minuti, coperta con della carta forno e cosparsa di fagioli secchi. Sforniamola e cospargiamo il fondo con ½ cucchiaio di pangrattato, su cui stendiamo una fetta di porchetta tagliata a misura. Versiamo metà broccoletti e cospargiamoli con metà besciamella e del pepe. Copriamo questo primo strato realizzando il secondo, con la seconda fetta di porchetta, i broccoletti e la besciamella rimasta. Cospargiamo la superficie con il restante pangrattato e il pecorino. Distribuiamo le mandorle in superficie e inforniamo a 180°C per circa 20 minuti, finché la superficie non sarà ben gratinata. Sforniamo e serviamo il rustico.

