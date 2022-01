I condimenti sono spesso presenti sulle nostre tavole e hanno il compito di aromatizzare ed esaltare il sapore degli alimenti.

Pensiamo al classico aceto di vino bianco che, con il suo gusto spiccatamente acre, è perfetto per insaporire le insalate. Ma è utilizzato anche nella vinaigrette e nella marinatura di alcuni alimenti.

Non dimentichiamo l’olio di oliva, protagonista indiscusso della dieta Mediterranea, utilizzato sia per il suo ottimo sapore, sia per le sue proprietà benefiche.

Ma possiamo anche utilizzare in cucina questo condimento che costa pochi euro, privo di colesterolo e che aiuterebbe a rallentare l’invecchiamento.

Una radice dal gusto particolare

Abbiamo scritto poc’anzi che il condimento è molto importante per insaporire ogni piatto. Ma non solo olio di oliva e aceto, anche le salse sono perfette per esaltare il sapore dei cibi.

Nelle prossime righe, infatti, proporremo la ricetta di una salsa dal sapore molto particolare che non tutti conoscono.

L’ingrediente principale è il rafano, conosciuto anche come cren o barbaforte. Parliamo di una radice di colore biancastro, dal sapore intenso e piccante e ricca di nutrienti. La pianta da cui proviene possiede delle foglie grandi e di colore verde intenso.

La coltivazione del rafano è molto semplice. Per crescere sano e rigoglioso basta piantarlo in un posto non troppo soleggiato e innaffiarlo con regolarità. Inoltre, ha bisogno di un terreno ben lavorato e poco compatto, per favorire lo sviluppo delle radici. Prima di piantare il rafano, è necessario fertilizzare il terreno con del letame maturo.

Anziché il classico condimento ecco una salsa ricca di nutrienti perfetta per insaporire carne e uova

La ricetta che oggi proponiamo ha un gusto molto intenso e deciso. Tipica della tradizione di alcune Regioni d’Italia, ma utilizzata anche all’estero. Anziché il classico condimento ecco una salsa ricca di nutrienti perfetta per insaporire carne e uova.

Parliamo della salsa al cren, pronta in pochissimi minuti e senza utilizzare i fornelli. Ci sono tantissime varianti, ma quella che proporremo oggi è davvero molto semplice.

Ingredienti:

150 grammi di rafano;

2 cucchiaini di zucchero;

sale quanto basta;

aceto di vino bianco quanto basta.

Preparazione

Laviamo e asciughiamo il rafano. Eliminiamo la buccia e tritiamolo in un mixer. Trasferiamo il composto in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale e lo zucchero. Mescoliamo per bene e trasferiamo la salsa in alcuni vasetti di vetro. Aggiungiamo l’aceto fino a coprire tutto il composto e facciamo riposare in frigo.