La verza è un ortaggio di stagione. Insieme a broccoli e cavolfiore la mettiamo spesso nel carrello. Alcuni la coltivano anche nell’orto.

È un ortaggio molto gustoso che si presta a numerose preparazioni. Una volta fatta bollire, possiamo far saltare la verza in padella condita con olio e, per chi lo apprezza, con un po’ di peperoncino.

È poi l’ingrediente principe di molti piatti tipicamente invernali. Pensiamo alle zuppe, ai minestroni e alle ribollite. Ci sono poi dei piatti tipici regionali che la vogliono protagonista indiscussa. Un esempio è la casoûela, un ricco piatto unico della tradizione milanese. Prima di cucinare la verza, però, la dobbiamo ovviamente pulire. Anzitutto, vanno eliminate le foglie più esterne. Per le pietanze, è infatti meglio utilizzare la parte centrale perché ha foglie più tenere. Non dobbiamo però buttare le foglie più esterne della verza. Sono infatti utili per fare dei gustosi involtini. In genere, le si sbollentano e poi si farciscono con carne tritata, riso, formaggio, prosciutto. In questo articolo vogliamo suggerire un altro utilizzo che possiamo farne. Andremo infatti a preparare un piatto molto sfizioso.

Anziché i soliti involtini farciti con carne, riso o formaggio, ecco come utilizzare le foglie di verza per un piatto croccante

Prepariamo delle cotolette di verza.

Ingredienti

6-8 foglie di verza belle grandi e intere;

1 uovo;

farina bianca q.b.;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

olio.

Procedimento

Prendere una pentola di acqua e portarla a bollore;

quando l’acqua bolle, gettarvi all’interno le foglie di verza e farle cuocere per circa 5 minuti;

scolarle con una schiumarola e stenderle su un telo di lino o su della carta assorbente da cucina;

aspettare che si raffreddino e, con delicatezza, schiacciarle in modo che fuoriesca tutta l’acqua in eccesso;

a questo punto, passarle prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato;

friggere ogni singola fetta in olio caldo rigirandole a metà cottura;

scolare su carta assorbente e servire ben calde aggiungendo solo all’ultimo il sale.

Per una versione più leggera, procedere con la cottura al forno. Ungere le foglie di verza panate con un filo d’olio e poi sistemarle su una teglia rivestita con carta forno. Infornare per 20 minuti circa a 180°.

E così, anziché i soliti involtini farciti con carne, riso e altro, abbiamo realizzato un piatto croccante e molto sfizioso. Lo possiamo servire come secondo piatto, insieme ad un’insalata fresca. Le foglie di verza impanate si prestano bene anche come aperitivo, servite magari con del ketchup o una salsina acidula a base di yogurt.

