La prima settimana dopo le feste, per molti, può essere veramente traumatica sotto diversi punti di vista.

Si ritorna al lavoro e alla solita routine, in un’atmosfera molto lontana da quella allegra e conviviale di brindisi e abbuffate.

Proprio a proposito di cibo, come dimenticare la nota più dolente: la dieta, o comunque, il periodo detox.

Per rimettersi in forma dopo le festività, infatti, non basta fare esercizio, ma è bene anche curare l’alimentazione, eliminando gli eccessi.

Ciò non significa tuttavia rinunciare al gusto: abbiamo infatti già proposto un primo piatto caldo, diverso dalle solite zuppe, gustoso ed equilibrato.

Anche per quanto riguarda i secondi piatti, è possibile rivisitare le verdure di stagione in ricette saporite, ma dal giusto apporto calorico.

Ad esempio, anziché i soliti finocchi gratinati o in insalata, proviamo questo sformato veloce ricco di vitamine e proteine, di semplice esecuzione.

Sformato di finocchi, uova e taleggio

Per realizzare questa preparazione bastano veramente solo 10 minuti: la perfetta intuizione dell’ultimo momento per rendere più ghiotta la cena in famiglia.

I finocchi, poco calorici e dalle proprietà digestive e diuretiche, arricchiscono il loro gusto fresco e croccante grazie alla morbida cremosità del formaggio.

Valore aggiunto della ricetta: le uova che, con un calibrato apporto proteico, regalano maggiore consistenza al piatto.

Le dosi per 6 porzioni, prevedono:

7 finocchi piccoli;

5 fette di pan carré integrale;

3 uova;

200 g di taleggio;

formaggio grana grattugiato;

latte;

sale e pepe q.b.

Cominciamo lessando o cuocendo al vapore i finocchi, premurandoci di tenerli piuttosto al dente cisto che comunque andranno anche in forno.

Passiamo quindi ai tagli: i finocchi vanno affettati nel senso della larghezza, le uova vanno tagliate a rondelle e il taleggio a fette non troppo spesse.

Dopo aver imburrato una pirofila, disponiamo sul fondo le fette di pane precedentemente inumidite con il latte.

È ora il momento della stratificazione, che, nell’ordine, prevede: finocchi, uova, formaggio; cospargiamo poi il tutto con del grana grattugiato per l’effetto gratinato.

Inforniamo a 180° C per circa 20 minuti, in modo che la superficie risulti ben dorata e il formaggio adeguatamente sciolto e filante.

Prima di servire, possiamo guarnire lo sformato con ciuffi di finocchietto selvatico.