“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. Così recita un vecchio detto. In realtà, per molte persone, anche Pasqua è un’occasione da festeggiare in famiglia con un bel pranzo. La festività cade proprio tra pochi giorni e, quindi, molti saranno alle prese con l’organizzazione del menù per il classico pranzo. Come accade per molte festività, ci sono piatti della tradizione che sicuramente non mancheranno. Piatti tipici a parte, in genere uova e asparagi sono i protagonisti della tavola pasquale. A tal proposito, potrebbe essere utile conoscere queste 3 ricettine semplici, veloci e sfiziose a base di asparagi.

La seconda portata, di solito, viene servita con un contorno. Spesso si opta per le patate. Soprattutto quando si hanno ospiti, con le patate si va abbastanza sul sicuro. Allergie particolari a parte, piacciono quasi sempre a tutti, anche ai bambini. Inoltre, sono estremamente versatili e si possono cucinare in tantissimi modi. Le preparazioni più classiche sono le patate arrosto, al forno e fritte. Quest’oggi vorremmo proporre una ricetta con le patate un po’ diversa dal solito.

Anziché fritte o arrosto, cuciniamo le patate così e avremo un golosissimo contorno cremoso che piacerà a grandi e piccini

Il piatto che stiamo per preparare arriva dal nord Europa e, precisamente, dalla Svezia. A rendere speciale questa preparazione con le patate è il particolare condimento con cui le stesse vengono trattate e poi arricchite.

Ingredienti

1 kg di patate;

60 ml di panna liquida fresca da cucina;

30 ml di maionese (va bene anche la versione light);

1 cucchiaio di aneto fresco tritato;

½ limone (succo e scorza);

olio EVO q.b.;

burro fuso q.b.;

sale grosso q.b.;

timo q.b.;

rosmarino q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare per bene le patate, spazzolando via ogni residuo di terra. Le dovremo infatti utilizzare con la buccia; tagliarle quindi a fette di circa 0,5 cm; nel frattempo, far scaldare l’olio in un pentolino e unirvi il sale grosso e il rosmarino; fondere quindi il burro e, con questo, spennellare le patate. Condirle poi con il pepe e il timo; a questo punto, disporre le patate condite su una teglia rivestita con carta da forno e farle cuocere per circa 1 ora in forno statico a 220°. Rigirarle di tanto in tanto; mentre le patate cuociono nel forno, preparare la salsa che ci servirà come condimento: tritare l’aneto, trasferirlo in una ciotolina ed unire insieme la panna e la maionese; lavorare il tutto utilizzando una frusta a mano e, poco per volta, aggiungere anche il succo di limone e la sua scorza.

Una volta che le patate saranno cotte, sfornare e servire insieme alla salsa. Ecco, quindi, un modo per portare in tavola le patate anziché fritte o arrosto. Si può scegliere se servire la salsa come accompagnamento, in una ciotolina a parte, oppure se cospargerla direttamente sulle patate come un vero e proprio condimento. In ogni modo, la bontà è assicurata!

