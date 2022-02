Anziché fritte ecco come trasformare le patate in uno sfizioso secondo piatto grazie a soli 2 apprezzatissimi ingredienti

La creatività è molto importante in cucina perché ci permette di non annoiarci con le solite pietanze, se cucinate in modo differente.

È importante comunque mantenere un’alimentazione il più possibile equilibrata non sottovalutando l’importanza di frutta e verdura. Ad esempio, sarà interessante sapere che si può far scorta di vitamina C grazie a questo delizioso ortaggio invernale, oltre che con arance e limoni.

Per variare la nostra dieta settimanale, anziché fritte, ecco come trasformare le patate in un pasto ricco di gusto ma non troppo calorico.

Proprietà

Le patate sono molto amate, sia dai più piccini che dai più grandi, per il loro incredibile gusto e si accostano perfettamente ad ogni pietanza.

100 grammi di patate crude corrispondono a circa80 calorie, hanno un grande potere saziante e sarebbero anche un’eccellente alternativa al pane o alla pasta.

Invece che optare per la solita frittura potremo cucinare le patate in modo alternativo con questa ricetta che ci permetterà di servirle a tavola in 10 minuti.

L’importante però è che vengano conservate adeguatamente in un luogo buio, fresco ed asciutto.

È fondamentale anche controllare il loro stato e lavarle molto bene prima di cucinarle, così da eliminare eventuali residui di terra.

Anziché fritte ecco come trasformare le patate in un sfizioso secondo piatto grazie a soli 2 apprezzatissimi ingredienti

Se siamo a corto di idee su come preparare le patate, in alternativa al solito contorno, ecco una ricetta che ci garantirà un mix irresistibile di sapori.

Questa ricetta è per 4 persone, quindi se siamo in più o in meno basterà aumentare o diminuire le dosi.

Per preparare le patate ripiene con carciofini e prosciutto avremo bisogno di 4 patate da lavare e pelare. Ricaviamo una sorta di coperchio tagliando una fetta dell’estremità della patata sul lato più lungo e mettiamo da parte.

Facciamole cuocere al vapore tenendo a mente che dovranno risultare abbastanza sode, non troppo molli.

Con un cucchiaino dovremo estrarre la polpa interna dalla base e salare a nostro piacimento.

A questo punto procediamo tritando 150 grammi di carciofini sott’olio insieme a 120 grammi di olive verdi e alla polpa delle patate.

Per dare maggiore sapore alla ricetta possiamo tritare un paio di aghi di rosmarino e di timo, aggiungendo alcune gocce di olio extravergine di oliva.

Mescoliamo tutti gli ingredienti ed utilizziamoli per farcire le patate che chiuderemo con la prima fetta che avevamo tagliato.

Infine, avvolgiamole in un paio di fette di prosciutto crudo, aggiungiamo pepe e sale e disponiamole in una teglia foderata con carta forno. Dovremo infornarle per 15 minuti circa a 200° C per poi tirarle fuori e servirle alla famiglia, accostandole a dell’insalata o a verdure a nostra scelta.

