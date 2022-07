Le melanzane, come ben sappiamo, sono i frutti della Solanum melongena ma, per via del loro uso culinario, esse vengono considerate delle verdure. Questi frutti sono tipici della stagione estiva, apportano davvero pochissime calorie (circa 20 ogni 100 g) e sono ricchissime di acqua.

Oltre ad avere delle proprietà nutrizionali davvero interessanti, le melanzane sono anche estremamente versatili in cucina. Infatti, si potrebbero cucinare in tantissimi modi e renderle protagoniste di piatti sia light che abbastanza pesanti, come la classica parmigiana.

In questo articolo vedremo come utilizzarle per preparare una deliziosissima frittata, da fare in pochi minuti e con pochissimi ingredienti. Infatti, ci serviranno soltanto:

una melanzana media;

3 uova;

50 g di formaggio grattugiato;

25 g di pangrattato;

un cucchiaio di passata di pomodoro fresco;

sale;

pepe nero;

prezzemolo.

Anziché farle fritte o ripiene possiamo cucinare le melanzane anche in questo modo e sfruttarle come contorno o antipasto

Per prima cosa, prendiamo la nostra melanzana e, dopo averla pulita, priviamola di entrambe le estremità. A questo punto dividiamola e metà e poi tagliamola in quattro spicchi, eliminando eventualmente i semi nel caso fossero troppi. Ora dividiamo a metà questi spicchi, ottenendone così otto, ed iniziamo a tagliarli per ricavare dei cubetti.

Una volta finito, aggiungiamo 3 cucchiai di olio EVO in una padella antiaderente e facciamo leggermente rosolare uno spicchio d’aglio in camicia. Quando l’olio sarà abbastanza caldo, versiamo i nostri cubetti di melanzane ed aggiungiamo un po’ di sale. Spadelliamo di tanto in tanto per farli cuocere in maniera omogenea, togliamo l’aglio e ricopriamo la padella con un coperchio.

Nel frattempo, rompiamo 3 uova in una ciotola ed aggiungiamo un pizzico di sale, il formaggio grattugiato, il pangrattato ed un cucchiaio di passata di pomodoro. A questo punto spolveriamo un po’ di pepe nero e del prezzemolo tritato ed iniziamo a mescolare con una forchetta.

Quando le melanzane saranno ben cotte, lasciamole raffreddare leggermente e poi inseriamole all’interno del composto creato in precedenza. Mescoliamo il tutto e, una volta amalgamati bene gli ingredienti, aggiungiamo un altro filo d’olio in padella e riscaldiamola. Ora non ci resta che versare al suo interno il contenuto della ciotola e cuocere prima da un lato e poi dall’altro. Quindi, anziché farle fritte o ripiene possiamo utilizzare le melanzane anche per realizzare una gustosissima frittata. Possiamo servirla, anche fredda, come secondo piatto o contorno; oppure, se tagliata a cubetti, anche come antipasto all’interno di un ricco buffet.

