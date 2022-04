A pochi giorni dalla Pasqua pare inevitabile interrogarsi sul menu da preparare per imbandire la tavolata a cui saranno radunati amici e parenti. Certo, c’è anche chi potrebbe optare per un bel pic-nic all’aria aperta in occasione di una gita fuori porta.

Ma da quali prelibatezze lasciarsi ispirare se scegliamo la tranquillità delle mura domestiche? Andando in ordine, il primo problema da risolvere riguarda certamente la scelta degli antipasti. Sembra impossibile scegliere tra tanti stuzzichini ugualmente originali, veloci e facili da preparare, oltre che naturalmente buonissimi. A tal proposito, un’alternativa golosa arriva da queste girelle di barbabietola, che ricordano dei coloratissimi involtini simili a quelli di sushi.

È anche vero che ogni ricorrenza ha i suoi capisaldi anche in cucina e non si può certo commettere l’errore di non rispettare le tradizioni. Se a Natale, ad esempio, non mancano tartine o altri assaggi a base di pesce, la tavola di Pasqua non sarebbe tale senza le uova. L’uovo di cioccolato è certamente protagonista indiscusso del fine pasto, mentre le uova di tutti i giorni vengono solitamente impiegate come entrée.

Tuttavia, anziché fare sempre uova sode con salsa tonnata, potremmo sorprendere tutti farcendole con questa crema dal sapore ancora più avvolgente. Ma non ci limiteremo a cambiare qualche ingrediente: renderemo le nostre uova sode deliziosamente croccanti.

Nello specifico, per realizzare questa ricetta, ci occorreranno:

6 uova sode;

50 g di maionese;

50 g di salmone affumicato;

120 g di farina 00;

2 uova sbattute;

120 g di pangrattato;

Sale e pepe.

Anziché fare sempre uova sode con salsa tonnata, sorprendiamo tutti con questo antipasto croccante e cremoso

Cominciamo naturalmente con la preparazione delle uova sode che, una volta pronte andranno, tagliate e metà e messe da parte. A seguire, passiamo a schiacciare i tuorli con una forchetta, per poi amalgamarli alla maionese e al salmone, precedentemente tagliato a tocchetti.

È ora il momento di impanare le metà di ciascun uovo, passandole nelle uova sbattute, nella farina e nel pangrattato. Arrivati a questo punto, non dovremo fare altro che far friggere le uova in olio bollente per circa 1 minuto di tempo. Attenzione a non eccedere con le tempistiche altrimenti rischiamo di bruciarle.

Trasferiamo le uova fritte su un piatto foderato con carta assorbente e tamponiamo per togliere l’olio in eccesso. Spostiamole, poi, su un vassoio da portata e guarniamo con la crema al salmone.