È importante fare molta attenzione alla nostra alimentazione quotidiana cercando di limitare il più possibile alimenti ricchi di grassi o di zuccheri.

A causa dei numerosi impegni lavorativi e personali, però, non sempre è facile mantenere un corretto stile di vita. Fortunatamente ci sono delle ricette che richiedono poco tempo per essere preparate e che sono ricche di proprietà nutritive per il nostro organismo.

Per esempio, potremmo preparare una gustosa pasta in 5 minuti grazie a 1 solo cremoso ingrediente che ci dà incredibili benefici.

Le cotolette di verdura

Le cotolette sono tra le pietanze più amate sia dai grandi che dai più piccini per la loro croccantezza e il loro gusto.

Anziché di pollo ecco come cucinare queste cotolette utilizzando degli ingredienti differenti ma che danno un sapore delizioso alla ricetta.

Utilizzeremo melanzane, peperoni, zucchine e volendo delle cipolle per un pranzo o una cena alternativa ma ricca delle vitamine che questi ingredienti apportano.

Avremo bisogno anche di patate, che avrebbero effetti benefici sull’intestino e sono amatissime dai più piccoli. Anche in questo caso, se volessimo cucinarle semplicemente come contorno, invece di farle fritte o al forno, potremmo utilizzare questa ricetta alternativa e ricca di gusto.

Anziché di pollo ecco come cucinare al forno o in padella queste leggerissime ma irresistibili cotolette ricche di vitamine

Le cotolette di verdura sono semplicissime da preparare e, nel caso ne avanzassero, potrebbero essere conservate in frigo per due giorni.

Avremo bisogno di 500 grammi di verdure da lavare e tagliare a cubetti, regolando a nostro piacimento il quantitativo di patate, melanzane, peperoni, patate, zucchine e cipolle.

Accendiamo il fuoco e mettiamo a scaldare una padella con quattro cucchiai di olio d’oliva per poi cuocere queste verdure finché saranno morbide. A questo punto, trasferiamole dalla padella ad un contenitore, schiacciamole aiutandoci con una forchetta e intanto prepariamo un contenitore con del latte tiepido.

Immergiamoci 80 grammi di pane raffermo e tirandolo fuori strizziamolo e mettiamolo con le verdure precedentemente schiacciate. Aggiungiamo ancora un uovo e mescoliamo tutti gli ingredienti insieme a 80 grammi di pangrattato e di parmigiano reggiano.

Per formarle, sarà poi sufficiente schiacciarle avendo l’accortezza di non farle troppo sottili altrimenti rischieremmo di romperle.

Infine, sbattiamo un uovo in una ciotola, prepariamo del pangrattato in un’altra e passiamoci dentro le cotolette.

Intanto scaldiamo la padella con alcuni cucchiai di olio di oliva e mettiamole a cuocere per una decina di minuti circa, finché prenderanno una colorazione dorata.

In alternativa, inforniamole per 25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180° C versandoci sopra un goccio di olio di oliva e girandole per cuocerle omogeneamente.

Lettura consigliata

Che goduria queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne né pesce da cucinare in forno o in padella