Mantenere un’alimentazione il più possibile sana ed equilibrata per mantenerci in salute, si sa, è sempre fondamentale. Bisognerebbe limitare il consumo di alimenti privi di nutrimenti e ricchi di zuccheri e grassi, preferendo un abbondante consumo di frutta e verdura.

Per esempio, oltre al consumo di arance e limoni, potremmo anche fare scorta di vitamina C grazie a questo delizioso ortaggio invernale

Inoltre, nella nostra alimentazione sarebbe importantissimo anche il latte, che la maggior parte delle volte tendiamo a consumare di prima mattina, per colazione.

Proprietà del prodotto

Nello specifico, parliamo del latte di bufala che viene consumato prevalentemente nella zona meridionale dell’Italia, specie sotto forma di mozzarelle o ricotta.

Anziché di mandorla o di vacca, potremmo variare la nostra alimentazione scegliendo questo latte altrettanto buono e benefico per la nostra salute.

È bene sapere che il latte di bufala è ricco di proprietà che lo renderebbero un alimento prezioso da consumare.

Per 100 grammi di latte di bufala assumeremo circa 114 calorie, oltre a 4,5 grammi di proteine di alta qualità. Inoltre, è ricco anche di vitamine come la A, la B12, la B6 e la C, ma anche di calcio (198 mg per 100 grammi). Non dimentichiamo che contiene anche minerali come magnesio, fosforo ed il potassio, che sarebbe importantissimo per la salute del nostro cuore.

Anziché di mandorla o di vacca ecco questo gustosissimo latte che varrebbe oro per il nostro organismo ma è spesso sottovalutato

È utile anche sapere però che il latte di bufala, se comparato a quello vaccino, contiene più grassi e potrebbe risultare più pesante da digerire.

Contenendo lattosio, sarebbe inoltre controindicato per chi ha intolleranze o allergie al latte vaccino, quindi per qualunque dubbio converrà rivolgersi al proprio medico di base.

Ad ogni modo, chi ama questo prodotto lo potrà trovare anche sotto forma di yogurt di bufala, che è ricco di fermenti lattici.

Possiamo trovarlo sia bianco che di altri gusti, per esempio alla frutta oppure al pistacchio, o ancora alla vaniglia per i più golosi.

Gli yogurt, infatti, sono indicati per essere consumati come spuntino di metà mattinata e metà pomeriggio senza troppi sensi di colpa. Oppure si potrà abbinarli a questo delizioso ma leggerissimo dolce al limone senza burro pronto in soli 5 minuti, soprattutto se si hanno dei bimbi a casa.

