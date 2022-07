I fagiolini sono un ortaggio estivo. In alcune zone d’Italia, soprattutto del Nord, li chiamano comunemente cornetti. Ad ogni modo, si tratta dei baccelli non maturi del phaseolus vulgaris, specie che appartiene alla famiglia delle Fabaceae. Ricchi di vitamine e sali minerali, sono anche molto leggeri. Apportano poco più di 30 calorie ogni 100 g. Inoltre, hanno anche un buon contenuto di fibre, utili per mantenere il buon funzionamento dell’intestino. In genere, la maggior parte delle persone li fa bollire. E poi li condisce in insalata insieme alle patate lesse. Questo è un contorno molto classico e tradizionale. Tra l’altro, aggiungendo qualche altro ingrediente, come ad esempio tonno e uova sode, lo possiamo trasformare in un fresco piatto unico, perfetto da preparare comodamente in anticipo.

Dopo averli fatti bollire, molti insaporiscono i fagiolini con della salsa di pomodoro e un po’ di cipolla soffritta, per farne un contorno in umido, perfetto con carni e pesci bianchi. In cucina, però, deve regnare la fantasia. Non bisogna quindi porsi grandi limiti. Nelle prossime righe andremo a vedere un altro modo per servire in tavola i fagiolini.

Anziché cucinarli lessi con le patate o in umido, ecco una ricetta sfiziosissima con i fagiolini

Di per sé, i fagiolini hanno un gusto molto delicato. Per questo, spesso li si associa a ingredienti dai gusti un po’ più forti. Noi prepareremo un piatto ricco di gusto.

Ingredienti per 5 o 6 persone

800 g di fagiolini;

3 uova;

100 g di formaggio stagionato grattugiato;

½ bicchiere di latte;

sale q.b.;

pepe q.b.;

burro q.b. per ungere la teglia.

Procedimento

Dopo aver lavato e pulito i fagiolini, mettiamoli a far bollire in una pentola capiente piena di acqua. Nel frattempo, sbattiamo le uova con l’aggiunta del latte. Quindi aggiungiamo il formaggio grattugiato e, infine, aggiustiamo di sale e pepe. Una volta che i fagiolini sono cotti, distribuiamoli sul fondo di una teglia imburrata. Versiamoci sopra il composto di uova e formaggio. Facciamo cuocere in forno già caldo a 180° per 20 minuti circa. Gli ultimi 5 minuti impostare la funzione grill, così da ottenere una bella gratinatura dorata.

Ecco, quindi, un modo per fare i fagiolini anziché cucinarli lessi con le patate o in umido. In piccole porzioni è un contorno dal gusto deciso. Aggiungendo nell’impasto delle uova qualche cubetto di prosciutto cotto, si trasforma in un ricco piatto unico. Per un tocco di colore, consigliamo anche l’aggiunta di un po’ di prezzemolo fresco tritato.

