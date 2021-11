Fonti di vitamine e minerali, nonché promotrici di numerosi benefici per il nostro organismo, frutta e verdura non dovrebbero mai mancare nel nostro frigorifero.

Per questo motivo molto spesso ne facciamo una gran scorta, salvo poi ritrovarci a gettare la quantità che per varie ragioni non siamo riusciti a consumare. Siccome, però, lo spreco non è mai la soluzione migliore, possiamo cercare di restituire dignità agli scarti in diversi modi.

C’è chi impiega frutta o verdura eccessivamente mature per dare vita a gustose ricette, ma esistono altre possibilità per riciclarle e non tutte contemplano i fornelli.

Riciclare può essere davvero divertente

Ad esempio, anziché buttare le vecchie magliette pochi sanno che esiste un modo davvero creativo e naturale per decorarle. Infatti, alcuni tipi di vegetali possono trasformarsi in veri e propri timbri ecologici.

Si tratta di una tecnica già assodata con altri elementi naturali, come le foglie o i tappi di sughero. Inoltre, il procedimento è davvero molto semplice e sicuro, quindi rappresenta anche un’ottima occasione di divertimento per i nostri bambini.

Tutto ciò che ci occorre è del materiale da disegno e mele, pere, cipolle o qualsiasi altro frutto o ortaggio la cui polpa non sia esageratamente umida.

Procedimento

Innanzitutto, tagliamo a metà il vegetale che vogliamo riciclare e appoggiamolo su un foglio di carta da forno per far evaporare l’umidità in eccesso.

A questo punto, aiutandoci con un pennello, spargiamo sulla parte interna di frutta e verdura abbondante tempera. Possiamo scegliere il colore che preferiamo, l’importante è che si tratti di una tinta adatta ai tessuti.

Presi questi accorgimenti, è sufficiente premere il timbro sulla maglietta che vogliamo decorare, sollevandolo in seguito con delicatezza per evitare sbavature.

In questo modo, non solo avremo riciclato la frutta ormai raggrinzita, ma avremo anche reso più iconica la vecchia T-shirt dimenticata sul fondo dell’armadio.

Certo, questi timbri possono essere usati anche solo su carta per dare vita a coloratissimi disegni, ma perché limitare la creatività? Inoltre, è pur sempre un modo efficace per cominciare a sensibilizzare i più piccoli rispetto a questioni come i problemi ambientali e l’importanza del riciclo.

Tra l’altro, la stessa tecnica usata per rendere più accattivanti le nostre magliette, ben si presta anche alla decorazione di altri oggetti o addirittura a quella delle care pareti domestiche.

