Le scelte etiche rispetto al tipo di alimentazione non possono e devono condizionare il sapore di un piatto. Perché mangiare non vuol dire solo nutrire l’organismo, è un piacere a cui non bisogna rinunciare per nessun motivo.

Chi è vegano o vegetariano non mangia solo insalatine e soia, ma c’è tutta una cultura alimentare che non può essere ignorata. Se è vero che verranno esclusi dalla dieta tutti quei cibi di origine animale, è anche vero che esistono degne sostituzioni.

I formaggi, che fanno gola un po’ a tutti, verranno creati con alternative valide, certo senza aspettarsi lo stesso identico prodotto, ma sicuramente simile. Stessa linea dovranno mantenere gli allergici e intolleranti al lattosio, che saranno costretti a scegliere altro.

Perché rinunciare ad una pizza margherita o una fresca caprese? Si può preparare un antipasto veloce e gustoso con pochi euro con la mozzarella vegana senza glutine e latticini, ideale per intolleranti.

Mozzarella vegana senza glutine e lattosio

Gli ingredienti che serviranno sono:

100 gr di anacardi o mandorle;

25 gr di amido o farina di tapioca;

300 ml di acqua;

6 gr di lievito;

12 ml di succo di limone;

sale, pepe, aglio q.b.

Tenere la frutta secca in una bacinella d’acqua per almeno 3 ore, dovrà avere una consistenza molto morbida. Successivamente frullare insieme a tutti gli altri ingredienti. Poi versare in un pentolino e cucinare a fiamma bassa per qualche minuto finché addenserà ancora di più. Appena pronta si potrà subito mangiare con l’effetto filante, potrà eventualmente resistere in frigorifero per 3-4 giorni.

Tapioca facile da digerire

La tapioca si ricava da una pianta tropicale, ma ormai è diffusa dappertutto ed è facilmente reperibile. È ricca di vitamine, nutrienti e carboidrati, ma priva di glutine. Questo fattore la rende adatta agli intolleranti, anche per sua facile digestione, ma non è adeguata alle diete dimagranti.

Per restare in tema, consigliamo di provare anche la ricetta della buonissima torta senza glutine e senza lattosio.