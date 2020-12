Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di solito quando decidiamo di preparare una cena o un pranzo invitando gente, abbiamo bisogno di un po’ di tempo per scegliere al meglio le portate. Il nostro obiettivo è quello di accontentare il palato di tutti e farli alzare dalla tavola totalmente soddisfatti. Per quanto riguarda il primo piatto, la scelta di solito non è difficile. Ci buttiamo su una pasta o un buon risotto. Anche il secondo e il dolce bene o male riusciamo a sceglierlo con più facilità.

Rimaniamo sempre indietro con la scelta dall’antipasto.

Quest’ultima portata è la meno consistente delle altre di solito, soprattutto se abbiamo cucinato più portate col primo e il secondo.

Ma non scordiamoci un buon antipasto è anche un buon biglietto da visita.

Perciò vediamo insieme in questo articolo l’antipasto sfizioso più facile e veloce da preparare, le girelle di zucchine e speck.

Gli ingredienti

2 zucchine

100 0 150 grammi di speck

100 grammi di philadelphia

80 grammi di scamorza

1 rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè

Sale, olio e pepe

Innanzitutto laviamo bene le zucchine. Andiamo ora a grattugiarle e passarle in padella con l’aggiunta di un po’ d’olio, sale e pepe.

Farle cuocere qualche minuto, ma facendo attenzione a non renderle completamente molli. Dovrebbero rimanere piuttosto croccanti.

Intanto apriamo la pasta sfoglia o la pasta brisè. Spalmare sopra la philapelphia e subito dopo le nostre zucchine appena saltate.

Cerchiamo di posizionare tutti gli ingredienti in modo omogeneo.

Insieme alle zucchine e philadelphia, posizioniamo i 100 grammi di speck a fette e gli 80 grammi di scamorza grattuggiata.

Possiamo ora arrotolare la pasta sfoglia o la pasta brisè che abbiamo deciso di utilizzare.

Lasciamo riposare in frigo il tutto per circa una trentina di minuti. A questo punto sarà più facile tagliare il rotolo per ottenere le girelle.

Come ultimo passaggio andremo ad infornare il nostro antipasto a 180 o 200 gradi per una mezz’ora.

Ecco come creare l’antipasto sfizioso più facile e veloce da preparare, le girelle di zucchine e speck.