Quando organizziamo una cena o un pranzo e dobbiamo invitare gente che vorremmo stupire, è difficile trovare i piatti giusti. C’è chi preferisce rimanere sui classici per non rischiare e chi invece si cimenta in ricette totalmente nuove mai provate. In generale la maggior parte delle volte che si decide di preparare una cena o un pranzo, una delle cose più difficili da scegliere è proprio l’antipasto.

Oggi perciò con questo articolo sveleremo il procedimento per preparare l’antipasto perfetto per ogni occasione, le rose di pasta sfoglia con le zucchine.

Gli ingredienti

2 zucchine medie

1 uovo

20 grammi di parmigiano grattugiato

2 rotoli di pasta sfoglia

150 o 200 grammi di formaggio come ad esempio caciotta, sottilette o provola

Sale e pepe

Il primo passo è quello di lavare le due zucchine e cominciare a tagliarle e fettine il più possibile sottili.

Andiamo ora a tagliare i fogli di pasta sfoglia, cercando di ottenere quattro strisce per ogni foglio.

A questo punto su ogni striscia ottenuta andiamo a posizionare le fettine sottili di zucchine una dietro l’altra coprendo un lato della striscia.

Mettiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe sopra le zucchine.

Sul lato libero della striscia andiamo a posizionare le fettine del formaggio che abbiamo scelto esattamente nello stesso modo in cui abbiamo posizionato le zucchine.

A questo punto dobbiamo cominciare ad arrotolare la pasta su se stessa con all’interno i due ingredienti fino ad ottenere le sembianze di una rosa.

Tutta la pasta in eccesso che rimane andrà tagliata perché non serve per il nostro antipasto.

Intanto a parte in una ciotolina sbattiamo l’uovo e aggiungiamo il parmigiano e un po’ di sale.

Ora possiamo andare a posizionare tutte le rose ottenute su una teglia da forno.

Per essere sicuri che tutte le rose non si sfaldino durante la cottura possiamo usare una teglia per muffin.

Ultimo passaggio, spargere la miscela di uovo e parmigiano sull’apice delle rose utilizzando un pennellino da cucina.

Infornare tutto a 180 gradi per circa una mezz’ora.

Ecco svelato l’antipasto perfetto per ogni occasione, le rose di pasta sfoglia con le zucchine.