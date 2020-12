Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi è che non piace stupire i propri ospiti con effetti speciali? Ogni anno, tutti siamo alla ricerca di idee per stravolgere il menù di Natale affiancando agli immancabili piatti tradizionali, quel dettaglio in più che amici e parenti non si aspettano. A questo scopo ecco un antipasto natalizio elegante ed originale, le polpette di gorgonzola e mandorle.

Ingredienti

250 gr fette di pancarrè o pane raffermo;

120 ml di latte;

200 gr di gorgonzola;

100 gr di mandorle in scaglie;

100 g farina 00;

150 ml acqua gassata (è fondamentale che sia molto fredda);

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva.

Preparazione delle polpette

Spezzettare le fette di pane e metterle a spugnare nel latte. Quindi strizzarle e prenderne con le mani il quantitativo sufficiente per realizzare una conchetta. Porre nell’incavo della polpetta, una noce di gorgonzola dolce. Quindi chiudere il composto formando una pallina. Posizionare ordinatamente le polpettine ottenute su di un vassoio.

A questo punto bisogna munirsi di una ciotola, versarvi la farina e fare un buco al centro. Versarvi l’olio e mescolarlo agli altri ingredienti con una forchetta. Aggiungere poi l’acqua a temperatura molto fredda poco alla volta. Girare con una frusta a mano velocemente, in modo da non far formare grumi.

Una precisazione: il quantitativo di acqua riportato è inevitabilmente approssimativo. Difatti a seconda della qualità di farina utilizzata, ne potrebbe essere necessaria una quantità maggiore o inferiore. La consistenza da raggiungere dovrebbe essere quella di una crema non troppo liquida, ma nemmeno eccessivamente densa.

Completata la preparazione della pastella, preparare sul piano di lavoro un piatto con le scaglie di mandorle. Quindi rotolare una alla volta le polpettine precedentemente preparate, prima nella farina e poi nelle scaglie.

Scaldare l’olio, portandolo ad una temperatura di 180° circa. Quando avrà raggiunto la temperatura desiderata, con una schiumarola immergervi un paio di polpette alla volta. Lasciarle friggere qualche minuto, finché non abbiano raggiunto una bella doratura. Trasferirle poi su carta assorbente, di modo che scarichino l’eccesso di olio.

A questo punto sono pronte da servire su un piattino da antipasti. Si potrebbe decorare il piatto con una riduzione di vino che, oltre dare un aspetto più sofisticato alla pietanza, aggiungerebbe una spinta in più al gusto delle polpette. L’antipasto natalizio elegante ed originale, le polpette di gorgonzola e mandorle è pronto per essere servito. Sarà il colpo di scena del pranzo di Natale e conquisterà gli ospiti.