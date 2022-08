A volte può capitare di organizzare un piccolo rinfresco in casa, un buffet cui abbiamo piacere partecipino in nostri amici. E, certamente, ci farebbe piacere anche che gradissero cosa prepariamo da mangiare. Spesso ci sembra di avere sempre le stesse idee. E di non riuscire a mettere in tavola qualcosa di diverso da una ciotola di patatine. O da una tartina fatta con un cracker. In realtà, bastano pochi ingredienti che abbiamo in frigo per preparare un antipasto semplicissimo e originale.

Limoni e tonno per un piatto crudo da gustare

Oltre che profumato. Basteranno infatti dei limoni e del tonno sottolio per realizzare una piccola portata. Che sbalordirà gli ospiti riuniti al nostro buffet estivo. Realizzeremo infatti del limoni ripieni, tonnati e con la ricotta fresca. Si prepareranno in pochissimo tempo, senza il bisogno di alcuna cottura. Dunque per realizzare questo sfizioso antipasto crudo, come ingredienti ci serviranno:

6 limoni;

500 g di ricotta fresca;

300 g di tonno sottolio;

prezzemolo tritato q.b.;

pepe nero q.b.

Antipasto freddo estivo da buffet veloce fatto in casa senza cottura

Per realizzare questo antipasto di limoni ripieni dovremo lavare per bene gli agrumi sotto un getto di acqua fredda corrente. Dopo averli asciugati per bene tamponandoli con un canovaccio, dovremo tagliarli a metà, con un coltello. Con la punta di questo utensile incideremo il bordo della buccia e, con un cucchiaio, toglieremo la polpa. In questo modo avremo ottenuto 12 mezzi limoni vuoti e da farcire.

In una scodella verseremo la ricotta, la polpa dei limoni, il tonno, un po’ di prezzemolo tritato e un pizzico di pepe nero. Mescoleremo con un cucchiaio e realizzeremo un composto cremoso. In alternativa, potremo usare un frullatore per frullare la crema. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, potremo farcire i limoni vuoti. Basterà usare un cucchiaio per riempirli con il composto preparato. Li potremo quindi ordinare su un vassoio da portata e servire. Sarà davvero stuzzicante questo antipasto freddo estivo da buffet. Suggeriamo ora anche una sua alternativa originale, maggiormente legata al profumo di mare e vacanze.

Una variante con pompelmo o arancia e cocktail di gamberetti

Possiamo preparare una variante dell’antipasto sostituendo i limoni con arance o pompelmi. Dovremo tagliare a metà gli agrumi e svuotarli allo stesso modo dei limoni, conservando la polpa. Quest’ultima andrà amalgamata a della salsa cocktail, acquistata al supermercato oppure preparata mescolando del ketchup e della maionese in parti uguali. Sempre al supermercato, questa volta presso i banchi frigo adiacenti al reparto pescheria, acquisteremo dei gamberetti già pronti, cotti e sgusciati.

Potremo quindi comporre il nostro antipasto. Dovremo sistemare alcune foglie di lattuga iceberg dentro i mezzi pompelmi o le mezze arance. Qui sopra, con l’aiuto di un cucchiaio, riverseremo un po’ di salsa cocktail. Adageremo quindi i gamberetti e vi spalmeremo sopra un ulteriore cucchiaio di salsa rosa. Concluderemo adagiando sulla sommità dell’antipasto una piccola fetta di limone o di lime.

Lettura consigliata

Bastano due soli ingredienti per preparare questo facile ed economico antipasto dal gusto incredibile