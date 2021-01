Ottimo pure come secondo, servendo porzioni generose sui piatti di portata, l’antipasto è veloce e sempre sfizioso con il salame di tonno al forno.

Come alternativa al polpettone, per preparare e cuocere al forno il salame di pesce, per tutta la famiglia, si può, infatti, partire con una base di 500 grammi di tonno sott’olio. Insieme a 100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, un cucchiaio di capperi, due uova, il pangrattato, l’olio extravergine di oliva e il sale giusto quanto basta.

Ecco perché l’antipasto è veloce e sempre sfizioso con il salame di tonno al forno

Passando alla preparazione, occorre sgocciolare per bene il tonno sott’olio. Per poi metterlo in una ciotola capiente dove realizzare l’impasto aggiungendo le uova, il formaggio parmigiano grattugiato, i capperi e due cucchiai di olio extravergine di oliva. Amalgamare il tutto aggiustando con il sale. E aggiungendo, a poco a poco, il pangrattato, fino ad ottenere un impasto non solo omogeneo, ma anche molto compatto.

E questo al fine di poterlo modellare dandogli la forma cilindrica del salame. Da adagiare, poi, in una teglia foderata con un foglio di carta da forno. Avvolgere il salame nel foglio di carta, chiudendo le estremità, per poi avvolgerlo pure in un foglio di alluminio. Cuocere il salame di tonno nel forno statico, preriscaldato a 100 gradi centigradi, per mezz’ora.

Dopo che il salame di tonno si sarà completamente raffreddato, l’ultimo passo è quello di farlo riposare per due ore in frigorifero lasciandolo sempre avvolto. Per poi togliere l’alluminio e la carta forno nel momento in cui servire l’antipasto di pesce a tavola.

Inoltre, da portare in tavola, anche come secondo piatto, il salame di tonno tagliato a fette, sui piatti di portata, si potrà semplicemente servire con un condimento a base di un filo di olio extravergine di oliva. E magari accompagnandolo con un cucchiaio di maionese fatta in casa.