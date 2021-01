In questi giorni ormai passati il buon cibo non è sicuramente mancato. Abbiamo dato libero sfogo alla nostra gola e abbiamo pensato poco alla linea e più a soddisfare il nostro palato. Nonostante in questo periodo abbiamo mangiato più del dovuto e abbiamo anche preso qualche chilo di troppo, la voglia del buon cibo non cessa mai.

Esistono infatti molte ricette che possiamo ideare e presentare in diverse occasioni che ci permettono di stupire gli ospiti senza esagerare con le calorie.

Ad esempio presentiamo oggi l’antipasto dietetico ma perfetto per stuzzicare il palato di tutti: i cornetti salati al salmone e zucchine.

Gli ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia integrale

30 grammi di philadelphia light

60 grammi circa di salmone affumicato

100 grammi di zucchine

1 uovo

Qualche seme di sesamo

Il procedimento

Creare dei piccoli cornetti con la pasta sfoglia è un’operazione molto semplice e rapida. Innanzitutto dopo aver aperto su un piano di lavoro il foglio di pasta sfoglia cerchiamo di creare tanti sottili triangoli.

Intanto tagliamo e cuociamo in padella le zucchine precedentemente tagliate a rondelle con l’aggiunta di un po’ d’olio.

Ora possiamo andare a posizionare su ogni rettangolo ottenuto un velo di philadelphia light, una fettina di salmone e 2 rondelle di zucchina.

Facciamo attenzione a posizionare la fetta di salmone il più possibile al centro del nostro futuro cornetto.

Adesso partendo dalla base del triangolo andiamo ad arrotolare la pasta sfoglia verso l’apice.

Otterremo così un piccolo cornetto ripieno dei nostri 3 ingredienti.

Prima di infornarli sarà difficile riconoscerli come dei veri e propri cornetti. Questo perché è proprio dentro al forno che cresceranno di volume.

Prima dell’ultimo passaggio, andiamo a battere un uovo e utilizzando un piccolo pennello da cucina spalmiamolo su tutti i cornetti ottenuti.

Ora possiamo posizionare qualche seme di sesamo che rimarrà attaccato in superficie.

Possiamo ora posizionare tutti i cornetti su un foglio di pasta sfoglia e infornarli a 180 gradi per una quindicina di minuti.

Questa è una ricetta ideale da presentare ad un aperitivo con gli amici che rimarranno stupiti positivamente.

Ecco perciò svelato l’antipasto dietetico ma perfetto per stuzzicare il palato di tutti!