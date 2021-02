Oggi vogliamo proporre una ricetta in grado di mettere d’accordo i gusti di grandi e piccini. Stiamo parlando degli involtini fritti di zucchine ripieni con scamorza a prosciutto cotto. Un antipasto perfetto per iniziare una buona cena col sorriso. In questo caso parliamo della versione fritta ma possiamo decidere di cucinare le zucchine anche al forno o in padella. È possibile servire questo sfizioso antipasto appena sfornato o anche freddo soprattutto d’estate.

I nostri ospiti ne rimarranno piacevolmente stupiti.

Ecco perciò svelata la ricetta per l’antipasto a base di zucchine per una cena con i fiocchi.

Gli ingredienti

4 zucchine

1 uovo

200 grammi di prosciutto cotto

150 grammi di scamorza

Pangrattato

Olio per friggere

25 grammi di parmigiano grattugiato

Sale

Iniziamo lavando bene le nostre 4 zucchine e tagliandole verticalmente in fette sottili.

In un piattino a parte sbattiamo un uovo e aggiungiamo un po’ di sale.

Passiamo ogni fetta di zucchina nell’uovo da una parte e dall’altra.

Ricopriamo ora completamente con il pangrattato ogni fettina di zucchina inumidito nell’uovo.

Prepariamo intanto una padella con l’olio per friggere e al momento giusto immergiamo le nostre fettine di zucchina impanate.

Lasciamole friggere finché non raggiungeranno un colore dorato.

È ora il momento di creare i nostri involtini di zucchina ripieni lavorando con gli altri ingredienti.

Andiamo a posizionare su ogni fettina dorata un po’ di prosciutto cotto e qualche pezzetto di scamorza.

Arrotoliamo il tutto e se serve fermiamo con uno stuzzicadenti.

Posizioniamo ora tutti gli involtini ottenuti su una teglia rivestita con carta forno e lasciamo cadere una spolverata di parmigiano grattugiato. Non ci resta che cuocere il nostro antipasto per una decina di minuti circa. In questo modo la scamorza all’interno si scioglierà dando al piatto un tocco in più.

