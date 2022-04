I giorni di festa si avvicinano e anche il desiderio di stare insieme in famiglia per gustare qualcosa di buono. Molto spesso la cucina non si concilia con i mille impegni che abbiamo e con il poco tempo a disposizione. I cibi elaborati richiedono tempi lunghi e preparazioni complesse mentre la vita moderna ci impone ritmi frenetici. Per fortuna anche le ricette si adeguano alla modernità e accorciano i tempi. Oggi la Redazione propone alcuni antipasti velocissimi, freddi e sfiziosi ma prelibati ed economici che non prevedono cottura e sono adatti anche a un pranzo dei giorni di festa.

Pesto e pancarré

La prima proposta è quella di realizzare dei tramezzini mignon con tonno e pesto alla genovese.

Occorreranno:

una confezione di pancarré;

80 g di tonno sott’olio;

50 g di pesto alla genovese.

Preparazione

Come prima operazione facciamo sgocciolare bene il tonno in un colino perché perda l’olio in eccesso, poi con una forchetta riduciamolo in piccoli pezzi. Su una fetta di pane spalmiamo uno strato di pesto e aggiungiamo il tonno facendolo ben aderire. Copriamo con un’altra fetta di pane premendo bene e continuiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti, completando con una fetta di pane. Ora con un coltello tagliente possiamo ritagliare il pancarré in tanti quadrotti da tenere in frigorifero fino al momento di servire. Dalla ricetta si possono ricavare circa 15 tramezzini.

Antipasti velocissimi, freddi e sfiziosi per stupire gli ospiti con dei piatti davvero squisiti ma economici e senza cottura

La seconda proposta è un’insalata sfiziosa da servire con fettine di pane di segale.

Occorreranno:

1 avocado;

150 g di salmone affumicato;

200 g di rucola;

sale q.b.;

succo di un limone;

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Per prima cosa sbucciamo l’avocado e lo tagliamo a piccoli pezzi. Poi puliamo e laviamo la rucola e la facciamo ben sgocciolare. In una ciotola versiamo l’avocado, la rucola tagliata a pezzi e il salmone affumicato ridotto a striscioline. Condiamo con olio e succo di limone e saliamo secondo i nostri gusti. L’insalata va tenuta per un’oretta in frigorifero e poi servita in ciotoline singole con fettine di pane di segale.

In poco tempo abbiamo preparato degli antipasti squisiti degni di un pranzo sontuoso come può esserlo quello di un giorno di festa, in cui ci si riunisce in famiglia o con gli amici per dei momenti di pura convivialità. Questi piatti sono semplici ma prelibati, una vera delizia per il palato.

