Antimuffa fai da te, per dire addio alla muffa in pochi minuti

In questo articolo, vi mostriamo come preparare un antimuffa fai da te. Una ricetta semplice ma efficace per dire finalmente addio alla muffa in pochi minuti.

Tecnicamente, le muffe sono un tipo di organismi pluricellulari appartenenti al regno dei funghi, capaci di ricoprire alcune superfici sotto forma di spugnosi miceli e solitamente si riproducono per mezzo di spore. In sostanza, sono microrganismi viventi che racchiudono vari tipi di funghi microscopici ed in alcuni casi dannosi per l’essere umano. Attualmente, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 300 le specie di muffe che possono nascere e svilupparsi negli ambienti domestici.

Come si forma la muffa?

Generalmente, sono le spore, ovvero delle minuscole cellule riproduttrici, a far proliferare le muffe. Senza avere la minima percezione di quanto sta accadendo intorno a noi, le spore vengono liberate nell’aria e sulle piante dalle muffe. La quantità di spore che viene liberata dalle muffe è veramente molto alta, infatti queste sono sempre presenti nell’aria, sia all’interno degli edifici che all’esterno. Studi recenti hanno dimostrato che in condizioni normali, mediamente l’individuo umano respira fra le 10 e le 10.000 spore al giorno, che diventano molte di più se si vive in locali o in luoghi contaminati. L’umidità è da sempre amica delle muffe. Nei luoghi in cui è presente una discreta umidità è quasi sempre visibile la muffa, mediante macchie scure.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come preparare un semplice ma efficace antimuffa fai da te. La ricetta

Per avere a disposizione un antimuffa fai da te, senza prodotti chimici sciogliete in 700 ml di acqua, 2 cucchiai di acqua ossigenata, 2 cucchiai di sale fino e 2 di bicarbonato. Mescolate bene il composto e versatelo in uno spruzzino. Questa semplice ricetta sarà il vostro alleato più prezioso per eliminare la muffa dalle pareti. Basterà spruzzare il prodotto naturale sulle superfici da trattare, strofinare con uno spazzolino da denti sulla macchia di muffa.

Una volta eliminata la muffa, vi consigliamo di prevenire il formarsi di altre macchie, con una miscela di alcol alimentare e olio essenziale di lavanda. Versate in uno spruzzino 100 ml di alcol alimentare e 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescolate bene e spruzzate la miscela sulle zone interessate, come le piastrelle del bagno o le tende della doccia. Lasciate agire per qualche minuto e lavate via il composto.

Può succedere che la muffa abbia colpito indumenti che non usate molto. In questo caso, un buon antimuffa fai da te può essere preparato utilizzando una soluzione composta da succo di limone e sale.

Se “Antimuffa fai da te, per dire addio alla muffa in pochi minuti” vi è stato utile, leggete anche “Come eliminare le macchie di umidità in due minuti“.