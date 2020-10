L’autunno inaugura la stagione dei malesseri influenzali e dei raffreddori. Ora però che ci troviamo nel mezzo di una pandemia globale anche il più piccolo sintomo può gettare chiunque nel panico e nello sconforto.

Sentirsi la gola pesante può risultare allarmante, ma per fortuna non rappresenta per forza un’avvisaglia del Coronavirus. Quindi è meglio mettersi comodi e, mentre si seguono le linee guida propugnate dal sistema sanitario, bere qualcosa di caldo. Per questo motivo oggi sveliamo la ricetta per l’antico rimedio della nonna contro il mal di gola.

Una dolce coccola serale

Un rimedio banale contro il mal di gola infatti è rappresentato da una fumante tazza di latte e miele. Quest’ultimo dolcificante naturale è conosciuto per le sue svariate proprietà. È, infatti, un antinfiammatorio di origine animale. Permette, cioè, di alleviare il dolore alle vie aeree dopo il primo utilizzo.

Inoltre il latte, in questo caso preferibilmente vaccino, grazie al suo contenuto di calcio tende a rinvigorire chi lo sorseggia.

Il procedimento per prepararlo

Qual è allora il metodo migliore per preparare l’antico rimedio della nonna contro il mal di gola? Il procedimento è molto semplice da seguire.

Basta prendere un pentolino e mettere il latte a scaldare a fiamma dolce. Una volta che sarà diventato bello fumante, basterà aggiungere un abbondante cucchiaio di miele di ottima qualità.

Sono particolarmente consigliati per questo scopo quelli di eucalipto e di timo. È anche possibile aggiungere al composto giusto qualche goccia di rhum o di grappa. L’aggiunta del superalcolico avrà una funzione leggermente disinfettante.

Ecco svelato, dunque, come preparare l’antico rimedio della nonna contro il mal di gola. Sul nostro sito sono presenti molte altri consigli utili a migliorare la propria vita quotidiana. Consigliamo, ad esempio, quest’articolo dedicato a come contrastare le malattie polmonari.